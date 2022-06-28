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賣了一切搬來台灣！瑞典人妻：機車超快，好可怕

▲▼賣了一切搬來台灣！瑞典人妻：機車超快，好可怕。（圖／翻攝leijdstroms IG）

▲瑞典人妻Frida來台後，認為機車的速度很快，覺得好可怕。（圖／翻攝leijdstroms IG）

記者鄒鎮宇／綜合報導

「我們賣掉所有的東西，就為了搬來台灣」，瑞典軟體工程師Bjorn和妻子Frida放棄家鄉的家人、朋友，賣掉房產後舉家搬到台灣。Bjorn表示，他們在疫情前就很常旅遊，聽到朋友介紹台灣很棒，就直接搬來，但Frida覺得，台灣的機車非常可怕。

YouTube頻道「不要鬧工作室」27日以「《瑞典家庭賣掉一切來台》為何只有台灣給他們機會 From Stockholm to Taiwan」為題，上傳採訪Bjorn和Frida的影片。

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Bjorn表示，他們來自瑞典的首都，希望孩子可以在上學前多走走、看看世界，因此一家人經常外出旅遊。由於朋友常誇獎台灣，加上台灣位於亞洲中心，是當作去亞洲國家旅遊的好中心點，他們便直接搬到台北。

Frida表示，她來台灣之前有上網查找資料，得知台灣是很安全的地方，加上她們符合台灣提供的就業金卡條件，因此賣掉了在瑞典的房子直接搬來，「跟其他國家相比，台灣是唯一讓我們可以順利搬來的國家」。

Bjorn夫妻表示，他們來台三個月，覺得台灣的食物比歲點甜，但便當、炸雞及蛋餅都很好吃，孩子們也喜歡麵條和米飯，而台灣、瑞典讓他們感覺到最大的差異，就是「超快機車，很可怕」，另外還有台北的步調緊湊，氣溫超熱跟潮濕。

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