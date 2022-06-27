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社會 社會焦點 保障人權

南橫開通吸引重機族朝聖　噪音超速擾民2天開罰超過40件

▲▼六龜取締重機 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲警方在南橫公路取締違規重機。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

南橫公路5月1路開通後，沿途壯麗風景吸引許多遊客，眾多重機車友紛紛前往朝聖，但不少當地居民反映重機噪音擾人，而且車速很快，六龜警分局25、26日兩天在六龜區台28線45公里處、桃源區桃源郵局前設立路檢點，短短兩天就開出超過40張罰單。

▲▼六龜取締重機 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲警方在南橫公路取締違規重機。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

六龜分局表示，因應南橫公路（梅山口至向陽端）復通後，當地居民反映紅、黃牌重機車速過快，加上轟轟的噪音相當惱人，為保障用路人與居民的行車安全與安寧，分局結合交通部公路總局高雄市區監理所旗山監理站、高雄市政府環保局，分別於六龜區台28線45公里處、桃源區桃源郵局前設立路檢點，攔查改裝車輛與酒後駕車等違規情事。

▲▼六龜取締重機 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲警方在南橫公路強力執法。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

聯合稽查小組在25（周六）、26（週日）日依任務分工，在兩處攔檢點執行路檢勤務，除盤查違規大型重機車等車輛外，也針對酒後駕車與無照駕駛等重大違規行為積極攔查取締，經過兩天的執法，共告發使用他車牌照行駛、牌照吊扣期間行駛、噪音車輛各1件、逕行舉發超速40件，可見多數重機違規仍以超速為最大宗。

六龜分局長陳膺方表示，山區民眾生活單純，希望前往南橫旅遊的遊客都能夠尊重在地人，切勿有飆車、改裝車輛、酒後駕車、危險駕駛等行為，除影響他人用路權益，也會妨礙當地住戶安全與安寧，分局將持續強力取締包括超速、改裝車體等各項重大違規。

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