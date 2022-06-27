偷垃圾車飆8km撞民宅！男擺爛不繳罰鍰　老父哭紅眼：我來繳…

記者戴上容／新北報導

現年32歲的卓男2020年6月在北市林森北路喝完酒後，徒步跑到新生北路二段，將正執行公務的垃圾車開走，一路狂奔將近8公里，中途還撞上民宅圍牆，最後遭警方攔下酒測值高達1.0，民事財損外，還遭士林裁決所處10萬罰鍰，近2年時間過去，卓男擺爛不繳罰鍰，最後由卓男擔任鐵工的老父親「哭紅雙眼」、到法務部新北分署分次繳完剩下的5萬500元。

家住五股區的卓男，2020年6月9日凌晨1時許，在北市林森北路喝完酒後離開，徒步到新生北路二段時，見垃圾車駕駛正在馬路邊整理垃圾，卓男竟直接跳上垃圾車開走，清潔員發現後緊急報警處理，卓男一路沿著中山北路狂飆將近8公里。

卓男還撞上士林區的中山北路5段民宅的圍牆，民眾聽見巨響緊急出來查看，整個圍牆幾乎全毀，警方最後在中山北路7段將卓姓男子攔下，要求男子下車接受酒測。卓男面對警方要求酒測時不配合吹氣，最後被警方強制帶往榮總抽血檢測，酒測值高達1.0，訊後警方依照竊盜、公共危險罪嫌將卓姓男子送辦。

▲醉漢在新生北路偷垃圾車，沿中山北路狂飆8公里，還衝撞民宅把整片圍牆幾乎撞爛。（圖／讀者提供）

卓姓男子也撞壞了多部停放在路邊的轎車，卓姓男子清醒後說，「因為喝醉了根本不知道做出這些事情」，除民刑事外，台北市交通事件裁決所也裁罰10萬元，卓男分期繳納4萬9500元後，擺爛不繳，餘欠5萬500元於2021年12月間移送新北分署執行。

新北分署於今年1月間寄發傳繳通知書，限卓男於2月15日前繳納，卓男神隱，在分署準備扣押薪資及銀行存款時，卓男老父親穿著白色汗衫突然出現，卓老父親向執行員說，「小孩不受教，之前的財損都還在賠償中，政府裁罰小孩不繳，我來賠償」；分署請卓父回家寫好委任書下次再繳，卓父當日先代為繳納1萬元後離去。

卓父3月底又到新北分署向執行員表示，兒子根本無意處理罰鍰，也不願出具委任書，他紅著雙眼含淚表示，「我只是位鐵工，賺的不多，願幫小孩代繳罰鍰」，希望新北分署不要對兒子強制執行，以免影響孩子的工作及信用。

見卓父護子心切，同為人父的執行員，深刻感受到其恨鐵不成鋼之心情，當下口頭承諾，不會對卓男扣押，執行員與書記兩人共同安慰卓老父，雙方最猴達成和解，每月繳納1萬元，卓老父於今年6月24日至新北分署繳納剩餘罰鍰1萬500元，繳清所有罰鍰。

▲卓父6月24日至新北分署繳納剩餘罰鍰1萬500元 。（圖／法務部行政執行署新北分署提供）