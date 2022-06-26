先炒番茄or先炒蛋？　番茄炒蛋2做法「味道不一樣」

記者黃君瀚／綜合報導

「番茄炒蛋」可說是台灣人再熟悉不過的家常菜，不過在這一道簡單美味的料理之中，還隱藏著小小的烹飪學問。《168懶人料理》做了個實驗，一次先炒番茄、一次先炒蛋，2種不同料理工序，在味道上帶來了改變。結果出爐，先炒番茄，蛋更入味；若是先炒蛋，加了凍番茄，番茄味則是又濃又好吃。

食材：

蛋5顆

番茄 2顆

凍番茄 2顆

薑末 少許

鹽 少許

糖 少許（視口味）

醬油 1小匙

番茄醬 少許（視口味）

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做法1-先炒蛋

1. 薑切末，鮮番茄洗淨切十字，放入鍋煮或是熱開水澆淋，再放入冰水後去皮，切大塊。凍番茄略退冰，去皮後切大塊。

2. 蔥切蔥花、蛋加點鹽打散。

3. 熱鍋加油，將蛋液倒入，底部開始凝結就用筷子／鍋鏟拌一下，要吃嫩一點的半熟就起鍋，依自己喜好程度的熟度。

4. 不換鍋加油，爆香蒜末，炒凍番茄，炒至溶化，再加上新鮮番茄翻炒，炒至蕃茄變軟。

5. 最後放入炒蛋、少許鹽、醬油1小匙（視個人加點糖）拌炒，灑點蔥花，就完成了！

做法2-先炒番茄

1. 薑切末，鮮番茄洗淨切十字，放入鍋煮或是熱開水澆淋，再放入冰水後去皮，切大塊。（有凍番茄的加凍番茄，這版本改用番茄醬）

2. 蔥切蔥花、蛋加點鹽打散。

3. 熱鍋加點油，爆香薑末，放入鮮番茄至軟化，加少許水及番茄醬。

4. 倒入蛋液，待稍微凝固後翻炒，加鹽、醬油調味，撒點蔥花起鍋囉！