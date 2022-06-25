南投縣咖啡評鑑活動結果出爐　62支咖啡生豆同場較勁飄香

▲2022南投縣咖啡評鑑得獎名單出爐。（圖／翻攝「國姓鄉農會」臉書粉團，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府及暨南國際大學觀光餐旅系委託國姓鄉農會舉辦的「2022年南投縣咖啡評鑑活動」日前登場，邀集全縣各咖啡農種植的優質咖啡豆參與競賽，希望能提昇國產咖啡品質、強化市場競爭力。

本次咖啡豆評鑑活動於22日、23日連續2天在92咖啡故事館園區進行，分為傳統水洗組27支及其他處理組35支，計有62支咖啡生豆參與，並再度邀請茶業改良場副研究員劉千如及吳原炳2位台灣咖啡達人所帶領的評審團隊執行評鑑：經由生豆特性鑑定、篩選，再以統一烘焙後比照SCAA美國精品咖啡協會鑑定表進行官能鑑定，藉以評選出優勝的精品咖啡。

縣府指出，因受新冠肺炎疫情影響，今年為線上直播同步評鑑，最後成績2組平均分數皆達82.5分以上：在傳統水洗組方面，特等獎2名為向陽台灣咖啡、山豬衝吧咖啡館；頭等獎4名為百勝村咖啡、森悅高峰咖啡莊園、五岳巴萊高山精品咖啡、馨晴咖啡；金質獎5名為觀九峰咖啡、佳芳咖啡、卡度八麒山工坊、Tsai.P.Coffee、日月星舞民宿咖啡莊園，另有禾荳咖啡等8名優等獎、國妡咖啡等6名精品獎。

其他處理組得獎名單方面，特等獎為馨晴咖啡（日曬）、頭等獎3名為百勝村咖啡（蜜處理）、向陽台灣咖啡（日曬）、禾荳咖啡（日曬）；金質獎8名為觀九峰咖啡（日曬）、馨晴咖啡（日曬）、光現咖啡（日曬）、森悅高峰咖啡莊園（日曬）、向陽台灣咖啡（蜜處理）、人魚咖啡（日曬）、春風咖啡（蜜處理）、觀九峰咖啡（蜜處理）；另有以勒咖啡（日曬）等14名優等獎，國妡咖啡（蜜處理）等8名精品獎。