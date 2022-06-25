那裡都一樣！刺耳引擎聲擾民　警抄改裝車...取締13輛開罰3萬4

▲▼台中警方分別在商圈鬧區和豐原偏僻山區，查獲13輛改裝車，開罰34500元。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市豐原區的公老坪是著名休閒景點，因地勢略高，天氣晴朗時常吸引民眾騎鐵馬、慢跑、散步及看夜景，但經常有青少年騎改裝車飆車，刺耳的引擎爆破聲令人相當反感；一中商圈是外地人和台中市人必逛之地，即使鬧區也有改裝車狂飆，警方在偏僻山區和熱鬧市區合計查獲13輛改裝車，罰金34500元。

豐原日前晚上8點至10點，會同環保局、監理站等單位在公老坪實施「環、警、監」聯合稽查，共取締11輛噪音車及改裝車，其中1輛音貝超標、4輛二次改裝，依噪音管制法等規定告發，合計開罰13800元，在取締改裝車同時，也舉發11件無照駕駛，2件酒駕，其中1件酒測值超標送辦，1件扣車開單。

偏僻山區抓改裝車，熱鬧商圈一樣不放過，一中商圈及中友百貨公司是學生及年輕族群逛街路段，警二分局也在晚上執行聯合稽查，加強取締噪音超跑及違規改裝車輛，共有8輛不合格，機車7輛、汽車1輛，環保局「馬上測、馬上罰」，依噪音管制法第26條規定，處1800元以上、3600元以下罰鍰，合計開出20700元。

警方呼籲民眾，勿為了自身喜好，隨意改裝車輛，既花錢改裝又遭環保局開罰，還得另花時間回指定處所再次檢驗，擾人清夢又得不償失。