正妹怪病纏身「吃東西就胃痛」　醫也沒轍！FB網友一看竟揪出罕病

▲英國20歲少女安妮（Annie Marshall）怪病纏身，就連醫師也沒轍，卻被網友找出病因。（圖／翻攝ig@annierosemarshall）



記者吳美依／綜合報導

英國20歲少女安妮（Annie Marshall）怪病纏身，只要吃東西就會胃痛，儘管四處求醫、嘗試不同藥物及療法，卻依然找不出病因，情況也一直沒有改善。正當她想要放棄自己，在臉書上抒發心情時，卻收到一位陌生網友私訊提醒，才終於找到真正病灶。

2020年3月，安妮在一次食物中毒後開始出現症狀，只要進食就腹痛不已，根本吃不了幾口，還必須在床上躺整天，一年瘦了近13公斤。一些醫師研判這是胃輕癱（gastroparesis），一些醫師認為這是厭食症，但不論她改吃流質食物、接受磁核共振造影掃描（MRI）、胃內注射肉毒桿菌，甚至接受腹腔鎖孔手術（keyhole surgery），都沒有改善。

安妮接受《鏡報》採訪時表示，「胃應該在半小時內排空，而我的胃在4小時後卻仍完全沒有排空。我不知道該怎麼辦，非常低落，而且幾乎想要放棄了，只能在胃輕癱病友的臉書社團傾訴。」此時，她收到一位美國女網友私訊，「她說她當了20年的護士，而我應該研究一下中央弓狀韌帶壓迫症候群（MALS）。她自己罹患過，也曾和治療這個疾病的醫師搭檔。」

▲安妮確診MALS，預計7月前往美國接受手術。（圖／翻攝ig@annierosemarshall）



中央弓狀韌帶壓迫症候群（MALS）又被稱為腹腔動脈壓迫症候群，這是一種罕見臨床疾病，由於中央弓狀韌帶壓迫腹腔動脈，導致腸道血流減少，經常在進食後引發上腹疼痛。

安妮研究一番後，前往倫敦的大醫院接受超音波檢查及另一個診斷測試，2次都確診為MALS，「他們必須非常徹底（檢查），必須排除一切，因為這個疾病是如此罕見。」她如今已經聯繫上國際頂尖的MALS權威，並且被列入手術名單，預計7月前往美國康乃狄格州接受手術。

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