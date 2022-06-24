15歲女童星被13同學「逼到尋死」長期受咒罵霸凌！母怒控學校縱容

▲邵一卜和鄧超的合影。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸15歲童星邵一卜曾參演過《北鬥風雲》、《半生緣》、《不負時光》、《築夢情緣》、《銀河補習班》等連續劇。她媽媽6月20日在女兒社交帳號發文請求關注校園霸凌，透露女兒因不堪忍受校園暴力，去年11月份跳樓輕生，經過長時間的救治之後，目前雖然已經出院，「但也在等待著姍姍來遲的屬於她的正義。」

配圖中，只見邵一卜躺在病床上，鼻子插管，皮膚蠟黃，看起來十分虛弱。邵媽媽表示，從2021年3月份起，女兒就開始遭受校園霸凌，最初是班級3名女同學出於嫉妒辱罵、誹謗和孤立，最終發展到多達13名同學共同參與。

2021年11月7日，邵一卜不堪辱罵和精神折磨，從6樓跳下，在醫院進行了3個半月的治療，動了兩次手術，傷情才逐漸穩定。今年2月23日出院，後續還要接受長期治療。

早在6月17日，邵媽媽就發布長文，希望都能關注校園霸凌，嚴懲霸凌者，還校園一份美好，祈禱女兒能平平安安。除了@一些媒體之外，還特意@出藝人鄧超、張雨綺、馬伊琍、謝娜。

▲邵一卜輕生重傷。（圖／翻攝自微博）

邵媽媽還稱，去年5月9日下午，她接到女兒班主任的電話，告訴她邵一卜經常說同學壞話，被全班同學孤立，在學校裡的為人處世太驕傲了，有點飄，沒有人願意和她交往。根據女兒平時的表現，邵媽媽認為不像是女兒所作所為。

追問後，邵一卜崩潰大哭，「所有這些話都不是我說的我做的，都是同學們造謠誹謗我」，她甚至還被罵「婊子」、「綠茶」、「賤人」、「父母都死了」等惡毒字眼，而原因竟是同學們都相當嫉妒她經常受到老師表揚。

據悉，老師調查得知，關於邵一卜的流言蜚語都是一些同學因為嫉妒而編造的。就在邵一卜遭受霸凌期間，欺負她的那些孩子們曾給她寫了道歉信，但之後行為並沒有收斂，才釀造了進一步的悲劇。

6月21日，媽媽再次更新動態，透露女兒終於從生死一線重新回到了校園。邵媽媽表示，雖然距離女兒跳樓自殺已經過去了7個多月，但女兒當時被送往醫院搶救時的場景還是會時常浮現在眼前，「目前，邵一卜正在全力以赴為中考衝刺，也在等待著姍姍來遲的屬於她的正義。」

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