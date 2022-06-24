阿富汗強震2600死傷！只能徒手挖瓦礫救人　聯合國：恐爆發霍亂

▲阿富汗強震過後，現場缺乏重型救災設備，倖存者只能徒手開挖廢墟及瓦礫堆，尋找生還者。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合外電報導

阿富汗派克蒂卡省（Paktika）22日凌晨發生規模6.1強震，迄今奪走至少1100條人命、2500多人受傷，可能持續攀升。由於災區位於偏遠山區，加上去年塔利班掌權後，經濟瀕臨崩潰、大多數國際救援組織撤出，導致搜救團隊難以抵達，倖存居民只能徒手挖掘瓦礫堆，試圖找出生還者。聯合國也警告，當地可能爆發霍亂疫情。

災區距首都喀布爾約8小時車程，大部分道路崎嶇不平、滿是泥巴，近期還降下暴雨及冰雹，大幅提升救援難度。此外，當地幾乎所有房屋都用泥土及石頭建造，因此地震後遭遇嚴重破壞，甚至有一座村莊被完全夷為平地。

▲本次強震迄今奪走至少1100條人命、2500多人受傷。（圖／達志影像／美聯社）



23日，震央附近發生至少3次有感餘震，摧毀更多房屋，倖存者深感恐懼，也難以找到埋葬死者所需工具。21歲居民古茲瓦（Zaitullah Ghurziwal）說，「我從家裡出來時，四周一片寂靜，因為所有人都被埋在房子底下，這裡什麼都沒了。」一位倖存者自稱哈基穆拉（Hakimullah），他懇求政府及國際社會伸出援手，「我們什麼都沒有，甚至連一個帳棚都沒有。」

阿富汗援助機構Aseel緊急應對負責人哈薩德（Ihsan Hasaand）直言情況非常可怕，但截至23日傍晚，幾乎沒有任何援助資源抵達。幸好，在同天日落時分，《衛報》記者看見卡車載著食物、毯子及醫療物資，行駛在通往派克蒂卡省的碎石路上，預計24日凌晨送到。聯合國世界糧食計畫署（WFP）也正往災區運送食物及後勤設備，初步目標是支援3000個受災戶。

▲各國救援物資陸續抵達。（圖／路透）

BBC、《衛報》等各大外媒形容，這是阿富汗20年來最致命地震，國際救援委員會（IRC）通訊協調員賽義德─拉赫曼（Samira Sayed-Rahman）坦言，「這將成為阿富汗史上最嚴重的災難之一。」而現在最迫切需要的，就是為數百位災民提供臨時住所。

與此同時，阿富汗也正面臨多重危機，災區偏遠、經濟崩潰、缺乏國際援助等等，都使得救援工作變得更複雜。大部分國家如今透過聯合國等組織向阿富汗提供人道主義援助，避免把資金直接交到塔利班手中。聯合國阿富汗人道主義協調員阿拉克巴羅夫（Ramiz Alakbarov）表示，雖然塔利班政府派出直升機，但尚未正式要求聯合國動員國際搜救隊，或從鄰國取得相關設備，顯現出與他國合作混亂的跡象。

▲塔利班當局宣布大部分地區救災行動結束。（圖／達志影像／美聯社）



塔利班自然災害管理部副部長納塞里（Gholam Ghaos Naseri）坦言目前救災量能不足，「伊朗已經承諾提供協助，他們的救援隊正在前往災區的路上。」他也呼籲國際社會、非政府組織、人道主義組織，別讓阿富汗人民孤立無援，「幫幫我們的人民吧！我們現在需要食物、帳篷、衣物及藥品等物資。」

塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）23日透露，巴基斯坦、伊朗及卡達提供的人道援助已經抵達，但令人驚訝的是，地震發生僅僅過去1天，災害管理部門負責人哈卡尼（Mohammad Nassim Haqqani）就宣布，大部分地區的搜救行動已經結束，只剩下偏遠地區的零星救災仍在持續中。

派省最高軍事指揮官發言人穆阿維耶（Mohammad Ismail Muawiyah）說，「救援行動已經結束了，沒有人被困在瓦礫堆下。」但他坦言，「我們試圖獲得最新災情，卻無法與災區取得聯繫，電話訊號太弱了。」

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