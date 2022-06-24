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婆媽大推「料理新神器」取代氣炸鍋：用途廣保證不後悔

▲▼廚房「5個危險動作」別做 。（圖／翻攝pexels）

▲打敗氣炸鍋，婆媽大推料理新神器：「推氣炸烤箱，小家庭保證不後悔」。（圖／翻攝自免費圖庫pexels）

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友在批踢踢表示，他最近因為想自己做料理，準備購買1個廚房家電，但猶豫要買烤箱還是氣炸鍋，所以想詢問網友的看法。貼文一出立刻引起網友熱議，也有人分享一個新的料理神器，直呼「小家庭保證不後悔」。

原PO在批踢踢表示，他最近想嘗試做一些菜餚，像是烤魚肉、雞肉、豬肉、蔬菜跟鷹嘴豆、堅果等等，但爬文後反而猶豫要買氣炸鍋還是烤箱，由於是煮給自己1人吃，所以不需要太大的容量，希望廣大網友可以給予他一些意見或推薦。

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▲▼氣炸鍋過時了？婆媽狂推「新料理神器」取代：保證不後悔。（圖／翻攝自批踢踢）

▲有網友建議原PO買氣炸烤箱。（圖／翻攝自批踢踢）

貼文一出立刻引發網友熱議，多數人認為，應該要看未來會做什麼料理，「不玩烘焙，就氣炸鍋」、「我一開始買氣炸鍋，後來開始做蛋糕、餅乾覺得不夠用，才又入手烤箱」、「如果不會想要烘焙，其實氣炸鍋就夠了」、「不玩烘焙就是買氣炸鍋，而烤箱跟氣炸鍋都是建議買大不買小」。

也有網友提議買新的料理神器，「推氣炸烤箱，小家庭保證不後悔」、「推氣炸烤箱，可烘焙，買的氣炸鍋都沒在用」、「氣炸烤箱+1，烤薯條、雞塊、甜不辣都好方便」、「推氣炸烤箱，用途較廣」、「氣炸烤箱好用」。

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氣炸鍋氣炸烤箱

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