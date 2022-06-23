台中+7001　65歲以上長者第4劑3天接種率近3成創新高

▲台中今天7001例確診，11人死亡，副市長陳子敬表示，65歲以上長者第4劑接種率已近3成創新高。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市今天新增7001例本土個案，11人死亡，副市長陳子敬在疫情記者會表示，台中65歲以上長者有41萬1607人，統計21日至23日上午，已有11萬6千多人接種第4劑莫德納，接種率將近3成，顯見民眾防疫意識急速升高，至於兒童BNT部分，合約醫療院所今天陸續施打，校園接種明天開始，12處校園假日快打站後天啟動，全力保護孩子健康。

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65歲以上長者、55歲以上原住民從21日起開始施打第4劑莫德納，由於長輩非常踴躍，各個快打站湧現排隊人潮，市府不但增加醫護人力、增派人手引導、並增設遮陽棚及水冷扇，使得接種流程更順暢，昨天有6.3萬人施打，今天中午之前也有3.8萬人，合計就超過10萬名長輩接種，如果還沒施打的長者，可到各合約醫療院所接種，一樣會贈送2劑快篩試劑和500元禮券。

至於兒童BNT疫苗部分，陳子敬說，市府安排醫療院所、校園集中接種、假日校園快打站「三管齊下」，其中「合約醫療院所」今天已開始預約施打；「校園集中接種」24日起會有39個醫療團隊進校開打；假日校園快打站部分，以限5月28日（含）前已完成第1劑BNT之5至11歲兒童為主，25日開設12處快打站，各站開設時間將公告在教育局網頁，請民眾記得攜帶健保卡、小黃卡和接種意願書前往。

▲▼衛生局副局長邱惠慈表示，台中今天有11人死亡，有8人未打疫苗。

衛生局副局長邱惠慈表示，今天新增11例死亡案例，年齡介於61至95歲，其中有8例未接種疫苗、2例接種1劑、1例接種3劑，11例都有慢性病史（糖尿病、高血壓、心臟病、腎臟病、肺癌、攝護腺癌等），死亡原因多為呼吸衰竭、新冠病毒感染。