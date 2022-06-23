假公濟私！女軍官成私家看護　監察院糾正空軍司令部

▲監察院。（資料照／記者林健華攝）

記者呂晏慈／台北報導

前空軍司令林文禮上將夫人2021年底因病住院，但是林文禮家人卻不肯自聘看護，反而要空軍司令部派遣一名中校女軍官，利用慰勞假前往醫院當全天候的看護工，甚至還多加簽兩天的公假要求她待在醫院繼續照顧林夫人。監察院今（23日）通過監察委員王幼玲及蔡崇義提案，糾正空軍司令部，並要求重懲失職人員，藉此整飭軍風，豎立法紀。

監察院表示，國防部空軍司令部指派所屬女性中校軍官擔任退休將領眷屬的住院看護，還核給公假，明顯假公濟私，嚴重戕害軍人尊嚴與士氣；且公假核准之事由與實際作為並不相符，有虛偽不實情事。

王幼玲及蔡崇義調查發現，空軍司令部於事件曝光遭媒體公布及於監察院調查時之初，仍然砌詞狡辯稱，指派現役女性中校軍官擔任退休將領眷屬的醫療看護是空軍獨有的文化與傳承，因為空軍特別重視袍澤情誼、關心照顧眷屬等語，惟民主社會軍方應首重紀律與法紀，最忌徇私枉法，受指派之女姓中校軍官本無意願擔任與軍職無關的任務，卻經長官核以公假「勸說」下，前往醫院擔任醫療看護，是忌憚長官權威不敢不從，卻因而貶抑軍人身分及尊嚴，空軍司令部實有重大違失。

監察委員王幼玲及蔡崇義表示，空軍司令部核予公假指派女性中校軍官擔任退休將領配偶醫療看護工作，違反國軍軍官士官請假規則有關核給公假事由的相關規定，且該女性中校軍官雖實際上陪同退休將領之眷屬看病或擔任醫療看護，但其公假事由卻多數登載為「三總」及「至林老師家」；空軍司令部對於公假事由未能覈實審核，甚或在知情的情況下為虛偽不實之登載，違失事實明確。

調查報告指出，空軍司令部政治作戰室郭姓女中校軍官，負責「中華民國的空軍」月刊編撰事宜，而退役上將林文禮夫人范女士為該刊物的無給職顧問，雙方長期公務往來密切。而後范女士因故受傷住院、回診，政戰主任陳中將曾請郭中校前往關懷、探望、陪診，每次皆有公假紀錄。

調查報告揭露，2021年12月，范女士住院手術，又請郭中校軍官幫忙擔任住院看護，郭中校考量無法勝任婉拒。范女士轉而請政戰主任陳中將協助，陳中將稱考量疫情管控無法聘僱合於檢疫資格的看護，遂同意讓郭中校請公假陪病照顧。郭中校在醫院擔任照顧看護陪病3天後，表達無意再擔任。才在安排其他看護工接手後離開。

監察委員王幼玲、蔡崇義指出，空軍司令部第一時間提出的檢討報告，仍然狡辯，係為照顧袍澤之情，且有徵詢郭中校個人意願，未強制指派。後雖承認確有行政管理瑕疵，違反「國軍軍官士官請假規則」，對主事長官紀申誡一次處分。惟空軍司令部違法失職人員事證明確，嚴重斲傷軍事機關之聲譽，其處分與其違失情節相較似嫌輕縱，應予重新研議。