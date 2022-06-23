新設停車場出入口車格忘塗銷「擋路」　議員參選人：看得到停不到

實習記者張鈞量／台北報導

台北市議員陳建銘23日召開記者會，批6月20日剛啟用的捷運北投忠義站附近新設停車場設計不良，讓民眾「進出不得」，原因是停車場出入口前，原有的停車格沒有塗銷，常有民眾誤停「擋路」，使車輛無法進出，民眾黨台北市議員擬參選人陳思宇直言，這個停車場讓民眾「看得到卻停不到」。

▲陳建銘、陳思宇接獲停車場出入口車格未塗銷陳情。（圖／陳建銘辦公室提供）

陳建銘接到民眾陳情，這座停車場在6月20日就開始啟用，但其出入口的停車格沒有塗銷、編號也都還在，導致民眾經常誤停、場內的車輛沒辦法進出。他強調，這代表整個台北市政府的工程管控出了很大的問題，趕著完工卻還有其他配套措施沒做好。

陳思宇則表示，民眾陳情反映，發現這個停車場看得到卻停不到，原因是它的入口處竟然有2個停車格，但是看市府的公告，這個停車場6月20日就已經開放使用了。

陳思宇指出，里民反映，他們在停車場入口要進來停車，卻發現自己找不到地方進去，也因為前面的2個車格，看起來有黑色的線、有白色的線，編號也都在，所以導致有人誤停在這邊，2格車位一停滿，新的停車場就無法進出了。

陳思宇呼籲，市府應該儘快把這個漏洞補起來，該塗銷的停車格要盡快塗銷、該預留停車場入口就該預留，不然這種停車場真的會讓民眾不知所措。

▼陳建銘、陳思宇接獲停車場出入口車格未塗銷陳情。（圖／陳建銘辦公室提供）