傳台大醫在學生無聊考學測　面試官沒發現還錄取！同系生戰翻

▲台灣大學是我國第一學府，每年不少應屆生爭搶入學資格。（示意圖，與本文當事人無關／ETtoday資料照）



記者崔子柔／綜合報導

111年學測個人申請入學分發15日放榜，各校系招收的名額有限，未必每個人都能上理想志願。大學生論壇Dcard上的「台灣大學版」近日則有討論指出，一名台大醫學系在學生因為無聊，「想體驗面試快感」，重考學測還面試上了，引起不少學生熱議，有人對其行為感到不滿，也有人覺得沒有不妥。

一名台大醫學系學生昨（22）日在Dcard發文表示，聽說系上有人因為想體驗面試快感所以重考，結果考上了，面試也順利通過，還有台大學生則留言透露，「聽說系方氣到發抖」。

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▲台大醫學生發文。（圖／翻攝自DCARD）



有人認為，該名學生的做法沒有不妥，「沒話可說啦，人家正正當當考進來的」、「這種操作太神了」、「系方自己決定要錄取後才在靠腰考生是什麼概念」，另有人透露北醫也有發生過類似情形，在校生為了抗議學校漲學費，集體去報名考試把名額占滿。

但也有人說，此舉不但騙了面試官，也有失從醫的誠信，「面試不問種基本資料非常合理，因為備審本來就該寫出來，蓄意隱瞞，居心何在」、「想想這消息傳到在教授耳裡會是什麼德性，直接違背了從醫的誠信原則，這種人於情於理都很值得被好好撻伐一番」、「一個完全不需要考上的人來擠那被當作皇帝寶座一樣爭搶的名額，這樣的心態不奇怪？」