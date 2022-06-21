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瘋電影／奇異博士2：失控多重宇宙　緋紅女巫的主場

文／賴賴

▲▼奇異博士2：失控多重宇宙。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

整部電影的多重宇宙存在意義，大概就是幫魔女把人性找回來，已個人膚淺的觀影感受，又要想辦法擠出這粉碎性骨折的綱架，一個是女主成魔亂世，一個是超級英雄在其他宇宙是個大魔王，而關鍵都是一本書，原本以為可以解決整個宇宙問題是小女孩，結果問題都來自於自己和自己可以解決，娛樂片視覺饗宴的電腦特效作品。

整部電影都圍繞著大魔女汪達，而女人的軟肋就是孩子，再惡毒的女人看到親骨肉都會軟化，其實這也表示這個大魔女其實也不是什麼壞人，而不同宇宙的存在，除了可以幫助視覺設計有了跳出框架的創意以外，感覺還滿花錢的，單就娛樂片來說，就是電腦特效滿足大銀幕視覺創造進戲院觀影的動力。

漫威的粉絲電影。

片　　名：奇異博士2：失控多重宇宙
英文片名：Doctor Strange in the Multiverse of Madness
類　　型：動作、奇幻、劇情
上映日期：2022-05-04
片　　長：02時06分
導　　演： 山姆雷米(Sam Raimi)
演　　員： 班尼迪克康柏拜區(Benedict Cumberbatch) 、 伊莉莎白歐森(Elizabeth Olsen) 、 瑞秋麥亞當斯(Rachel McAdams) 、 奇維托艾吉佛(Chiwetel Ejiofor) 、 黃凱旋(Benedict Wong)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：迪士尼


劇情大綱

漫威影業2022年重磅鉅作，重新定義大銀幕視覺饗宴。

漫威宇宙進入第四階段，格局更宏大的多重宇宙，一個充滿危險，多重現實、奇異交錯的未知世界。奇異博士與信念相合的夥伴、神秘的盟友、還有敵我難分的故人，被迫闖入超乎想像的另類現實，抵抗神秘強大的對手。

▲▼奇異博士2：失控多重宇宙。（圖／yahoo）

▲小女孩成為眾矢之的。

▲▼奇異博士2：失控多重宇宙（圖／yahoo）

▲汪達為此次主要人物。

▲▼奇異博士2：失控多重宇宙。（圖／yahoo）

▲兩個宇宙的博士對決。

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