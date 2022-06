瘋電影／奇異博士2：失控多重宇宙　緋紅女巫的主場

文/賴賴

瘋言瘋語:

整部電影的多重宇宙存在意義,大概就是幫魔女把人性找回來,已個人膚淺的觀影感受,又要想辦法擠出這粉碎性骨折的綱架,一個是女主成魔亂世,一個是超級英雄在其他宇宙是個大魔王,而關鍵都是一本書,原本以為可以解決整個宇宙問題是小女孩,結果問題都來自於自己和自己可以解決,娛樂片視覺饗宴的電腦特效作品。

整部電影都圍繞著大魔女汪達,而女人的軟肋就是孩子,再惡毒的女人看到親骨肉都會軟化,其實這也表示這個大魔女其實也不是什麼壞人,而不同宇宙的存在,除了可以幫助視覺設計有了跳出框架的創意以外,感覺還滿花錢的,單就娛樂片來說,就是電腦特效滿足大銀幕視覺創造進戲院觀影的動力。

漫威的粉絲電影。

片 名:奇異博士2:失控多重宇宙

英文片名:Doctor Strange in the Multiverse of Madness

類 型:動作、奇幻、劇情

上映日期:2022-05-04

片 長:02時06分

導 演: 山姆雷米(Sam Raimi)

演 員: 班尼迪克康柏拜區(Benedict Cumberbatch) 、 伊莉莎白歐森(Elizabeth Olsen) 、 瑞秋麥亞當斯(Rachel McAdams) 、 奇維托艾吉佛(Chiwetel Ejiofor) 、 黃凱旋(Benedict Wong)

國 家:美國

語 言:英語

發行公司:迪士尼



劇情大綱

漫威影業2022年重磅鉅作,重新定義大銀幕視覺饗宴。

漫威宇宙進入第四階段,格局更宏大的多重宇宙,一個充滿危險,多重現實、奇異交錯的未知世界。奇異博士與信念相合的夥伴、神秘的盟友、還有敵我難分的故人,被迫闖入超乎想像的另類現實,抵抗神秘強大的對手。

▲小女孩成為眾矢之的。

▲汪達為此次主要人物。

▲兩個宇宙的博士對決。

