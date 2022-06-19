霹靂一夏！靈鷲山福隆淨灘　帶你看霹靂布袋戲沙雕

文／賴芃縈編輯整理



霹靂布袋戲粉絲和淨灘夥伴們衝一波！福隆國際沙雕季６月１日～１０月１０日熱鬧登場，１８日靈鷲山佛教教團與福容大飯店，連續第三年再度攜手，結合淨灘、沙雕推出「淨灘免費看沙雕」環保公益活動，共同守護海洋生態，綿延三公里的黃金沙灘，美麗極了，五十人一個小時共撿拾了３８６公斤的垃圾。



淨灘愛地球，相揪看沙雕！今年福隆沙雕季在福隆海水浴場，以「霹靂傳奇．掌中天下」為主題，打造３６座沙雕，三十位霹靂布袋戲經典劇集《魔吞十二宮》人氣角色齊聚海灘，細膩重現經典場景，除了８公尺素還真帶您走進傳奇故事，霹靂人物五官表情、髮型服裝氣宇非凡，使用的兵器，甚至背景的風雲、波浪等，立體感十足，讓人近距離領略英雄們的氣勢與壯闊感受，沙雕現場的市集也吸引人潮聚集。



三年前，位於福隆的靈鷲山佛教教團和福容大飯店，首次合作將淨灘、沙雕結合而一，靈鷲山在福隆淨灘四年多，實踐開山住持心道法師愛地球、愛和平理念，主張靈性是生態的源頭，回歸靈性才是永續的希望，期許大家不要違反地球靈性生態倫理，更願守護地球善心不減，人人平安且福氣滿滿的生活。

福容大飯店也有定時淨灘，仍不敵垃圾產生的速度，表面乾淨的沙粒中，埋藏很多魚網、瓶蓋、塑膠碎片、吸管⋯⋯雙方因而合作號召有志一同夥伴，在同一時空同心淨灘，還海洋乾淨樣貌，一起在守護海岸、福隆造鎮行列努力前行。福容福隆總經理戴瑞宏感恩大家守護海洋的心。他說，維護自然生態，永續珍貴豐富的物種，每個人都責無旁貸。

「霹靂」是台灣最具代表性、最經典、也最具人氣的ＩＰ，幾乎等於布袋戲的代名詞，為了串聯東北角夏季旅遊，福容大飯店除了一系列好康活動，也將再次舉辦第二屆福隆沙灘生活節，打造沙灘音樂會、草地瑜珈、市集及自行車行程體驗⋯⋯，讓六月到十月整個福隆熱鬧滾滾，遊客從早玩到晚。



六位美國來台，「Fulbright Program」（傅爾布萊特計畫）語言交換學生，參與淨灘活動感到非常有意義，初次看見布袋戲很新奇，創意市集也讓他們玩得很開心。



現任靈鷲山全球禪修推廣理事會理事的賴麗鈴師姐，二十幾年前就跟著心道法師在福隆淨灘，認同心道法師愛和平、愛地球理念，希望可以把淨灘推廣到社團，和十三位會員一起來淨灘，另遠百寶慶店慶祝５５周年，也推出「手護地球．愛心淨灘～一起守護台灣海洋之美」活動，店長徐英哲經理號召同仁參加，將愛地球精神付諸實際行動，透過淨灘守護美麗海洋，期待更多企業及民眾投入減塑淨灘行動！

▲淨灘愛地球，相揪看沙雕！50位淨灘夥伴共撿拾386公斤的垃圾。

▲來台語言交換學生初次到福隆，覺得這是今夏最有意義的東北角之旅！





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