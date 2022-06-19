四期教育成佛有你／若今晚闔眼不再醒　你準備好了嗎？

文／賴子翰







2022四期教育「四聖諦」全球徵文銅獎獎作欣賞 賴子翰: 所作已辦，毫無遺憾

高三畢業那年，是我第一次聆聽到四聖諦的教法。對於當時還是慘綠青年的我來說，除了對於接下來升學方向的困頓以外，也對於自己即將「成人」所要負起的責任而迷茫。因此當我聆聽到苦諦的時候，便覺得自己真是苦啊！無論是即將因畢業而與同學摯友各奔東西，又或者是面對未來的不安與焦慮感，都實實在在而又隱隱約約地折磨著我，這些不是生老病死等生理上的苦，而是精神上的愛別離、求不得的痛苦，而在面對苦時，法師所給予的方法就是「面對它」，讓我們認清苦存在，但又其實不存在的事實。認清苦的存在，是讓我們不要逃避，以為躲起來就沒事了，但其實問題還在在眼前沒有消失；而認清苦其實並不存在是因為無常，世間既然沒有一件事情是不會變動的，那麼我又何必要產生痛苦的感受，自找苦吃呢？而痛苦往往來自於對無常的「抗拒」，以及對常的「執著」。在認清這樣的事實之後，這樣的苦也就不復存在。但其實心還是會痛苦，但相較之下已經沒有那麼地難過傷心，因為我已經逐漸地走了出來。

接下來的幾年，我陸續在青年佛門探索營，或者是區會的課程中，都有上到阿含初階的課程。而在大四那年我報名了龍樹課程，第一年的學習，我又再一次聆聽了四聖諦的法教。這時授課的法師提醒我們：「苦的分類不在於分類，而是觀察！」這句話又點醒了我，對！沒錯，我不需要去把自己生活上所遇到的事情，都一一去對照經典上，或者是課本中所提到的苦，而是在經驗的當下就知道這是苦，接著要快速地拿出方法來運用，也就是道諦的內容。面對下雨，不是抬頭叫天空停雨，而是找出雨傘來；面對煩惱，不是對人事物來生氣，而是看見自己的心！

學佛從高中皈依到現在也好些年了，在聞思佛法的過程中，也意識到修的重要性。而當我每天拿出日課準備要來念誦時，總是會思考到假設今晚自己閉上眼後，就再也醒不過來的話，該怎麼辦？我可有把握前往下一個階段的旅程？我想自己可能不論有多認真都不會有十足地把握，但我期許自己能夠做到對自己的這一生是所作已辦，然後毫無遺憾。

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