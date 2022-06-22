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社會 社會焦點 保障人權

6歲兒狂發「嗯嗯聲」模仿性愛姿勢　爸媽問出原因傻眼提告

▲男孩,小男孩,孩子,小學生,哭泣,悲傷,難過,跌倒.。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲男童稱遭教會哥哥猥褻。（示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者崔子柔／綜合報導

台中一名6歲男童日前突然模仿性愛動作，還發出「嗯嗯聲」，爸媽一問之下，該男童說是教會哥哥周男曾抓他下體猥褻，爸媽氣得告周男強制猥褻，不過法官認為罪證不足，二審仍判無罪。

根據判決書內容，該男童2019年突然開始在睡前抱著爸媽，發出「嗯嗯聲」並前後移動，爸媽發覺是在模仿性愛姿勢後，納悶他們親密時沒有被兒子看見過，怎麼會出現模仿行為，一問之下兒子才說教會哥哥曾用「恐龍手」對他猥褻。

該男童指稱，他到教會上英文課時，周男曾把他抱到地下室，用「恐龍手」抓他下體，並發出噁心的聲音，全程超過5分鐘，「我力氣太小沒辦法反抗」，另次周男則把他抱進一間沒開燈的教室，跪著伸手進他內褲裡抓他下體，身體前後搖晃發出嗯嗯聲，他感到很痛，沒多久後看到媽媽來了就哭了。

男童說不出「教會哥哥」的名字，並在爸媽拿出教會團體照時指認出周男，男童媽媽表示，她也認識周男，平時常會抱著兒子，並稱有次看到兒子躺在教室地上哭，周男則在一旁說是找不到媽媽才哭。

周男則表示，教會平時出入人員眾多，他不可能在光天化日下欺負男童，認為可能是男童在幼稚園和其他同學打鬧間，學到一些奇特的姿勢進而模仿，而男童在地上哭泣那天，是他受男童媽委託幫忙找兒子，他才找到男童不到2分鐘，男童媽就出現了，且當天所有教室門都開著，教會的人都在一旁走動。

教會主教等人皆證稱，英文班結束後，會有傳教士和教友留下聊天，地下室也會有其他課程，對於男童說上完英文課遭猥褻一事頗有疑問，法官認為，全案只有男童一人說法，沒有其他證據能補強，決定維持一審結論，判周男無罪，可上訴。

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