兒女超有成就！鄰居夫婦生病「只剩陌生人陪伴」　他嘆寧不婚不生

▲鄰居夫婦一位中風、一位小腦萎縮，兒子定居美國鮮少回來。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

買房、結婚與生小孩是人生階段。一名網友表示，許多人害怕「不婚不生，老了會很慘」，但原PO看到鄰居長輩的真實狀況後，想法卻大不同。對方生了一男一女，長大後各有家庭事業，無法常陪伴爸媽，最後變成外籍看護照料，讓他直呼「不婚不生或有婚有生，老了大致都跟看護一起過而已吧，有特別的分別嗎？」

「有妻有子，晚年就會比較好？」一名網友在PTT透露，老家鄰居是一對老夫婦，生了一雙兒女，孩子成就都很好，女兒是公務員，嫁到外縣市後，每個月會回來探望長輩一至兩次；兒子去美國留學後，「乾脆變成美國人，基本上不太回來。」

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原本是兩夫婦自行打理生活，但老先生中風後，就請外籍看護來照顧，事後老太太小腦萎縮，看到人總是傻笑，接著會重複喊話「我是XXX，我們家很乾淨的，歡迎來坐。」

每當看到老夫婦只有看護陪伴時，讓原PO頗有感觸，「有婚有生、子女有成就，老了也是外傭陪你，頂多多一個配偶，跟不婚不生差很多嗎？我看也沒有吧。」

原PO接著說，比較好一點的是有結婚有孩子，但他娶不到、嫁不出去，還要肯孝順會做事，代替傭人陪你到老，「所以...我覺得不婚不生或有婚有生，老了大致都跟傭人或看護一起過而已吧，有特別的分別嗎？」

文章曝光後，底下網友熱議，「至少有伴，我認識一個沒結婚，一個人在浴室跌倒很慘」、「重點就是爸媽不要有養兒防老的心態」、「如果不生，老了後悔可能也來不及體會了」、「至少經濟方面有機會向小孩求助，還是有好處」、「老了最重要是有伴，不能全指望孩子」、「多存點錢才是真的，有錢就會有人搶著照顧」。

▼網友另看法大不同。（圖／翻攝PTT）

