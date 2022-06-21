大甲工業區沼氣中毒！老闆恢復心跳未脫險　員工送醫驗出確診

▲▼大甲幼獅工業區有2人疑吸入沼氣，目前正在醫院搶救中。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市大甲區幼獅工業區汙水處理廠上午傳出污泥泵汰換時發生大量污泥流出，疑似硫化氫（俗稱沼氣）外洩，造成承攬包商、51歲鄭姓負責人和47歲許姓工人昏迷送醫，鄭男一度無呼吸心跳，目前已搶救恢復血壓和心跳，但未脫離險境，許男則因確診轉送台中榮總，台中市政府勞動檢查處已派人調查，一旦確有違法，最高可開罰30萬元。

警消人員上午11點51分獲報，幼獅工業區汙水處理廠有人疑似吸入硫化氫昏迷，經派員到場，並將意識不清的許男和51歲無呼吸心跳的鄭男，分別大甲李綜合醫院、大甲光田醫院救治。

大甲光田表示，鄭男到院前一度失去生命跡象，經CPR搶救後，目前已恢復血壓及心跳，但仍未脫離險境且昏迷中，已送進加護病房做進一步治療與觀察；同樣昏迷的許男因是確診者，已轉送台中榮總就醫。

勞檢處表示，大甲幼獅工業區上午進行污水廠污泥抽送泵汰舊換新維修作業時，現場發生大量污泥流出，鄭姓負責人和所僱的許姓工人協助其管線止漏，疑似硫化氫外洩，導致2人吸入硫化氫而昏迷，目前正在醫院搶救中。

勞檢處已派員檢查，如查有違反職業安全衛生法部分，將予以停工改善，並處3萬元以上、30萬元以下罰鍰，另啟動「職業災害勞工個案主動服務計畫」機制，協助妥善處理相關事宜，並持續協處關懷，且將本案列為防災宣導案例。