「臭豆腐」奪命計畫曝！爽擁小三還家暴她　正宮50萬買兇殺夫

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名曾姓男子在去年4月19日當街被2名少年持刀砍死，經過追查之後，發現買兇的人竟然是他的妻子杜瑞媛，原來不僅老公小三侵門踏戶嗆聲，老公還對她家暴，事後楊姓鄰居找到她，表示可以透過小弟幫忙殺掉，所以杜瑞媛同意50萬元買兇，一審杜婦被依照共同殺人罪判刑20年，現在二審高雄高分院，則是加重改判無期徒刑。

▲杜女涉買凶殺夫被移送地檢署 。（資料圖／記者吳世龍攝）

這起案件就發生在去年的4月19日，曾姓男子在下班途中，被2名少年當街拿西瓜刀砍死，警方調閱監視器先是找到了2名少年，最後發現曾姓男子的妻子杜瑞媛涉案，還揪出了幕後黑手就是她的鄰居楊姓男子，原來楊姓男子知道杜瑞媛被家暴，派了2名少年來問到底發生什麼事，杜婦在法庭供出「我有說因為丈夫讓外遇對象侵門踏戶到家裡，我非常生氣，想要讓丈夫死掉」。

▲杜姓婦人教唆2名少年去給丈夫教訓，還在案發前帶人場勘，沒想到竟意外砍死人。（圖／記者吳世龍翻攝）

後來23歲的楊姓男子，也就是楊志清就表示自己可以幫忙，同時這種事交給小孩子處理，應該會處理到好，可以保證妳沒事，所以雙方就協助以曾姓男子的保險金對拆一半，也就是50萬元的代價成交，楊男分到30萬，2名動手的少年各分15萬元。而就在下手之前，楊姓男子還跟其中一名少年恐嚇「若曾姓男子沒死，你就會死」。

兩名少年在4月16日動手當街持西瓜刀砍人，同時以「臭豆腐」為曾姓男子為代號，行兇之後回報楊姓男子說「臭豆腐買好了，我們要走了」，就在行兇之後，他們還跑到附近公寓換裝逃跑，再和杜婦會合前往她家躲藏。整個過程都被檢警用監視器拆穿，成為鐵證。

一審法官認為杜瑞媛因受到家暴才起了殺機，所以並非是「無端故意殺人」，同時依照她有傳訊息詢問保險員關於丈夫的保單受益人以及理賠事宜，所以依照共同殺人罪判刑20年。而楊姓男子一直否認涉案，還要求少年不能與他聯絡，企圖脫罪，不過法官還是判他無期徒刑。

不過檢察官上訴二審，高雄高分院的法官認為杜瑞媛涉案情節重大，加重改判無期徒刑。而楊姓男子維持刑度，本案還可以上訴到最高法院。另外2名少年的案件審理則是交由少年法庭。