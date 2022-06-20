消防員自首洩錄音檔　律師分析最重下場：處3年以下徒刑及免職

▲律師陳禾原曝自首消防員最重下場。（圖／陳禾原提供）

記者戴上容、陳以昇／新北報導

新北市中和區2歲男童恩恩確診重症，搶救仍不幸死亡。資深媒體人周玉蔻日前公開新北市消防局和雙和醫院的橫向錄音檔，引發各界熱議；該消防人員昨晚向政風室、地檢署自首並聲明稿表示，從未同意高中同學卓冠廷播放與使用錄音；天策法律事務所主持律師陳禾原分析該消防員下場，恐涉刑法公務員洩漏國防以外機密罪，處三年以下有期徒刑，另依公務員懲戒法，最嚴重恐會免職。

周玉蔻17日於節目「辣新聞」公開恩恩案橫向錄音檔，時間是4月14日下午6時24分，揭露消防局119的施小姐打電話找到雙和醫院說，有媽媽和2歲、5歲小孩都確診，但中和衛生所和衛生局都聯絡不上，是否可以先幫他們。雙和醫院回答，要找「感控」，確診者要有床位後再過來。周玉蔻表示，衛生局對外理由說大家都很忙，但其實根本找不到人。

對於關鍵電話錄音流出，該消防局該昨已前往自首，今早透過消防局發布「簽名檔聲明文」指出，高中同學卓冠廷主動與我連絡討論恩恩案狀況，我思慮不周就從系統下載這個案子的資料，包含錄音檔提供給他，和他說明消防局的流程，強調消防局處理上沒有疏失。沒想到後來政論節目上有播放了上述的錄音檔，事實上我從來沒有同意讓他播放或使用。



律師陳禾原表示，消防員屬公務員，將執行公務之錄音檔案洩漏予第三人，可能涉犯刑法第132條第1項公務員洩漏國防以外機密罪，處三年以下有期徒刑。

此外，消防員上述洩漏執行公務錄音檔案之行為，依公務員懲戒法第2條規定:「公務員有下列各款情事之一，有懲戒之必要者，應受懲戒：一、違法執行職務、怠於執行職務或其他失職行為。二、非執行職務之違法行為，致嚴重損害政府之信譽。」應送懲戒，將可能面臨免職、撤職、休職、降級、減俸、罰款、記過、申誡等處分。

律師陳禾原分析，由於消防員已自首，且洩漏檔案如不是因個人私利，而是基於澄清消防局立場，他認為相關有權機關應會從輕論處。

▲恩恩事件不斷延燒，圖為恩恩爸出面說明。（資料照／記者陳以昇攝）

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