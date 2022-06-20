法海岸「迷你龍捲風」突襲影片！男衝浪客遭恐怖甩上天　重摔身亡

記者張寧倢／綜合外電報導

法國諾曼第海岸18日晚間突然出現「迷你龍捲風」，強風帶起大量沙土，海灘遊客集體狂奔。其中一名31歲男性衝浪客不敵龍捲風威力，被從地上捲至空中，又被甩向一家餐廳的窗戶，導致他重摔後不幸身亡。另有5人傷勢較重被送往醫院，3人受到輕傷。

▲法國靠近英吉利海峽的濱海小鎮出現迷你龍捲風，一名衝浪客被捲起重摔，不幸身亡。（圖／路透，下同）

綜合外媒報導，法國卡爾瓦多斯省「濱海維萊鎮」（Villers-sur-Mer）18日晚間突如其來的一陣強風颳起，形成「迷你龍捲風」襲擊了當地海灘。社交媒體上流傳的影片可見，大量沙土被捲到空中，宛如沙塵暴一般，能見度極低，海灘遊客有的嚇得倉皇狂奔，有的則是所有人緊緊圍成一圈，防止有人被吹走，或是躲在建築物後方躲避強風。

法媒報導，這是由於一股來自英吉利海峽的巨大冷空氣襲來所導致的，但氣象學家起初預測的風力，不足以吹起像這樣的迷你龍捲風，且風勢持續了大約20到25分鐘。據稱，一名31歲的風箏衝浪客被強風從地上捲入空中，又被甩出，撞上附近餐廳的窗戶，送醫後被宣告死亡。另有3人輕傷，5人傷勢較重被送醫，原先通報失蹤1人，後來已順利尋獲。

濱海維萊鎮首長Thierry Granturco表示，這場海風的猛烈程度是「我們在海岸上從未經歷過的」，他和氣象監測組織Météo-France進行溝通，卻被告知雖然知道當天傍晚左右將有強風襲來，但無法預料到會如此猛烈，以致最後形成小型龍捲風。

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