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彰化首座寵物公園落腳員林　全縣11萬隻毛孩和飼主喜獲同樂空間

▲彰化縣第1座寵物公園在員林市員南路正式啟用。（圖／彰化縣政府提供，下同）

▲彰化縣第1座寵物公園在員林市員南路正式啟用。（圖／彰化縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

彰化縣第1座寵物公園今日正式啟用，縣長王惠美表示，彰化縣往友善動物城市的目標又邁進了一大步：園區設有寵物飲水區、跑酷體健訓練設施及設置清潔袋取用專區等友善動物設施，讓毛小孩能在安全的空間下自由奔跑，與飼主盡情同樂，也期望縣民一起和縣府努力，繼續共同打造友善動物城市。

寵物公園位在員林市員南路，王惠美和多位縣府官員、地方民意代表都應邀參加寵物公園啟用典禮，許多地方鄉親也帶著寵物一起來參與；現場除了精采表演，彰化縣寵物商業同業公會理事長劉東明也特別安排寵物走秀、免費美容、保健諮詢等，彰化縣動物防疫所還舉辦寵物認養專車，提供流浪狗免費認養，並贈送價值3500元的「嫁妝」及免費絕育券，日後可帶小狗回到流浪狗中途之家進行免費絕育手術。

▲彰化縣第1座寵物公園在員林市員南路正式啟用。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美指出，全縣家犬數量約6萬4千多隻、家貓數量約4萬8千多隻，公園基地原為提供給長輩使用的3面槌球場，由員林巿公所斥資7百萬元、打造2座兒童公園與1座寵物公園，成為毛小孩們的良好運動空間。

▲彰化縣第1座寵物公園在員林市員南路正式啟用。（圖／彰化縣政府提供）

員林市長游振雄也感謝王惠美今年將員林運動公園委託員林市公所來管理，經清潔隊整理荒廢30多年的槌球場，再規劃成兒童公園及寵物公園，讓家長可以帶著孩子及寵物來這遊玩。

▲彰化縣第1座寵物公園在員林市員南路正式啟用。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美補充，她剛上任時全縣流浪犬有1萬7千多隻，經縣府數年努力推動TNVR（「誘捕（Trap）、絕育（Neuter）、注射疫苗（Vaccinate）、放回原地（Return）」）政策，已減少很多；縣府今年將繼續擴大辦理犬貓絕育源頭管制計畫，包括下鄉推廣混種犬貓免費絕育三合一活動，歡迎縣民踴躍報名參加，活動最新資訊可上動物防疫所網站查詢。

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