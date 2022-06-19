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路邊被叫「弟弟」借奶粉錢！上班族可憐貧困媽　1個月內遭詐32萬

▲▼難過、沮喪。（圖／取自免費圖庫pixabay）
▲桃園男子好心借劉姓女子2千元奶粉錢，劉女不僅不還錢，又陸陸續續向他借了32萬。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／桃園報導

桃園一劉姓女子因缺錢花用，在路邊隨機攔截路人借錢，叫「弟弟」攔住一蔡姓男子後，裝可憐稱小孩沒奶粉錢，向蔡男借了2000元，並留下聯絡方式。事後劉女不僅不還錢，見蔡男善良好欺負，1個月內以小孩要看醫生、繳車貸、繳停車費等各種理由，再向蔡男借走32萬元，蔡男察覺有異後報警提告，經桃園地院審理，沒收劉女詐騙取得的32萬餘元，並依犯詐欺取財罪，處劉女徒刑7月，全案還可上訴。

判決書指出，蔡男於2018年10月26日18時30分許因要搭公車上班，獨自一人經過桃園統領百貨附近，突然聽到有人叫他「弟弟、弟弟」，蔡男聞聲轉頭，見是劉女向他搭話，劉女稱自己沒錢買奶粉給小孩，懇求蔡男借她一點錢，蔡男於心不忍，借了她2000元，並留下聯絡方式以便還款。

想不到事後劉女不但沒還錢，又提出小孩沒錢買奶粉和尿布、大兒子發燒、小兒子要做皮膚治療、她眼睛潰瘍看醫生需要錢等理由，甚至連機車貸款、繳停車費、換汽車黑油、還當鋪沒錢都向蔡男借錢，劉女作為貧困媽媽的可憐形象，讓蔡男一個月內總共再借出32萬元。

全案審理時，蔡男表示，劉女每次借錢都有理由，卻從未說要怎麼還錢，只給他一本領收簿，上面記載她借入的款項和原因，他察覺有異後報警。

劉女承認借錢，但否認詐欺，稱與蔡男在路邊認識，因小孩那時沒有奶粉、尿布，她就在路邊尋求幫助，一個人一個人問，看有沒有人能幫她，她表示跟蔡男借錢時，有跟他說等有能力時會慢慢還。劉女律師也稱，劉女未使用詐術，蔡男因誤信劉女為經濟弱勢的可憐人，借錢給劉女，需自負無法還款的風險。

不過桃園地院認為，劉女以要買奶粉、帶小孩就醫、繳車貸等理由向蔡男借錢，但卻無相關消費紀錄，且劉女有丈夫作為機車貸款保證人，劉女無法償還貸款時，卻向素昧平生的蔡男請求金援，不符常理，若劉女未詐欺蔡男，蔡男根本不會支出32萬餘元，顯有財產損失，除了沒收劉女詐騙取得的32萬餘元，依犯詐欺取財罪，處劉女徒刑7月，全案還可上訴。

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