襪子越洗越鬆？達人最推「1招這樣曬」　網驚過去都做錯了

▲襪子越洗越鬆，一路下滑只剩覆蓋腳的前端？（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

你是否曾有襪子穿久了，走路時不斷往下滑，有時甚至脫落到「只剩覆蓋腳的前端」的經驗？洗衣機洗襪子容易破壞襪子彈性，不過家事達人教你可以從「晾曬上做改變」，讓鬆緊帶不會那麼容易變鬆，方法就是在晾曬時「別把襪子反著夾」，網友看完驚呼自己過去都做錯！

家事達人陳映如近日在粉專《陳映如-Sona Queen的生活筆記本》分享網友煩惱，襪子洗著洗著就鬆了，她建議「曬的時候記得夾鬆緊帶處，不要夾腳趾頭」，這是因為夾腳趾頭倒著晾曬，剛洗好的襪子所含的水分會往下流，積在鬆緊帶處，水的重量就會造成鬆緊帶變鬆。

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▲達人推薦曬襪子時要夾鬆緊帶處、不要夾腳趾頭。（示意圖／記者李佳蓉）

近日梅雨狂下，衣服曬不乾？陳映如也曾分享，若擔心衣物有濕氣造成悶臭味，可考慮選用強調制菌除臭功能的洗衣精，或選用室內晾衣專用款，以減少味道產生；此外，也可以在洗衣時試著加入一點茶樹或尤加利精油，具有除臭功效。

對於沒有陽台可以曬衣，只能晾在室內的網友而言，陳映如推薦「山型晾衣法」，將長的衣物掛在外、短的在內，呈現「山」字型，如此一來長的衣物有更多可接觸空氣的面積，空氣流通更好，再搭配電風扇向上吹著衣物，乾的速度會更快。

鞋子被雨淋濕，陳映如傳授返家後遵照4個重點處理，還你乾燥舒適的鞋子：

1.吹風機的熱風，會損害皮革，若是「皮鞋」千萬別用吹風機吹乾。

2.不論是球鞋或皮鞋，想要快快乾，建議在鞋子裡塞報紙或白報紙，若都沒有，也可放入廚房紙巾，但成本較高。塞入時記得要塞滿整雙鞋子，一來吸濕效果較佳，二來可支撐鞋子避免變形。

3.鞋內塞報紙後，應三不五時留意，一旦紙濕了要立即更換。

4.如果是皮底的鞋子，鞋底很容易濕掉，要讓鞋底快乾，可在鞋底下方放幾張報紙幫忙吸濕；或者在鞋底放幾根筷子，有助鞋子和地面有些空間，幫助空氣流通，鞋底也更快乾。