　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

襪子越洗越鬆？達人最推「1招這樣曬」　網驚過去都做錯了

▲脫襪子。（圖／記者李佳蓉攝）

▲襪子越洗越鬆，一路下滑只剩覆蓋腳的前端？（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

你是否曾有襪子穿久了，走路時不斷往下滑，有時甚至脫落到「只剩覆蓋腳的前端」的經驗？洗衣機洗襪子容易破壞襪子彈性，不過家事達人教你可以從「晾曬上做改變」，讓鬆緊帶不會那麼容易變鬆，方法就是在晾曬時「別把襪子反著夾」，網友看完驚呼自己過去都做錯！

家事達人陳映如近日在粉專《陳映如-Sona Queen的生活筆記本》分享網友煩惱，襪子洗著洗著就鬆了，她建議「曬的時候記得夾鬆緊帶處，不要夾腳趾頭」，這是因為夾腳趾頭倒著晾曬，剛洗好的襪子所含的水分會往下流，積在鬆緊帶處，水的重量就會造成鬆緊帶變鬆。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼曬襪子。（圖／記者李佳蓉攝）

▲達人推薦曬襪子時要夾鬆緊帶處、不要夾腳趾頭。（示意圖／記者李佳蓉）

近日梅雨狂下，衣服曬不乾？陳映如也曾分享，若擔心衣物有濕氣造成悶臭味，可考慮選用強調制菌除臭功能的洗衣精，或選用室內晾衣專用款，以減少味道產生；此外，也可以在洗衣時試著加入一點茶樹或尤加利精油，具有除臭功效。

對於沒有陽台可以曬衣，只能晾在室內的網友而言，陳映如推薦「山型晾衣法」，將長的衣物掛在外、短的在內，呈現「山」字型，如此一來長的衣物有更多可接觸空氣的面積，空氣流通更好，再搭配電風扇向上吹著衣物，乾的速度會更快。

鞋子被雨淋濕，陳映如傳授返家後遵照4個重點處理，還你乾燥舒適的鞋子：

1.吹風機的熱風，會損害皮革，若是「皮鞋」千萬別用吹風機吹乾。

2.不論是球鞋或皮鞋，想要快快乾，建議在鞋子裡塞報紙或白報紙，若都沒有，也可放入廚房紙巾，但成本較高。塞入時記得要塞滿整雙鞋子，一來吸濕效果較佳，二來可支撐鞋子避免變形。

3.鞋內塞報紙後，應三不五時留意，一旦紙濕了要立即更換。

4.如果是皮底的鞋子，鞋底很容易濕掉，要讓鞋底快乾，可在鞋底下方放幾張報紙幫忙吸濕；或者在鞋底放幾根筷子，有助鞋子和地面有些空間，幫助空氣流通，鞋底也更快乾。

►想跟小孩搶來玩！超逼真廚具設備齊全、外型美翻

ET快訊
新竹22歲男全身血被丟包急診亡！　2人自首
iPhone 14「四款外觀全露出」　瀏海螢幕確定再見
摩鐵激戰50次！小三反咬性侵　人夫喊冤：她傳裸照要我尻槍
BA.4、BA.5可能已進來！會坐大嗎　醫給答案籲做1件事
幣圈血崩！比特幣摔掉7成　一文看懂怎麼了
女公務員咖啡店亂解放！店員聞尿騷味...咖啡豆也泡爛
恩恩爸聽到「代宣布死訊」很震撼　侯友宜回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

公公小叔弟媳接連中！媳婦一問　揪出婆婆「驚人防疫觀」嚇慘

漁業署再喊話陸方「快恢復進口台灣石斑」！　將提供科學證據

襪子越洗越鬆？達人最推「1招這樣曬」　網驚過去都做錯了

蔣萬安保證當市長「台北和宜蘭不只是鄰居」　還要零距離

看到就噤聲！「最討厭的IG限動」網點名1類型：不知什麼心態

快訊／基隆中山區無預警停電！女持攜帶式呼吸器待援　台電查修中

入夏了！午後迎雨「這2天連平地都有雨」　有利颱風生成時間曝

發現mRNA疫苗關鍵方法　3醫學家獲唐獎

威力彩衝5.9億　「4星座、4生肖」財運旺翻天

長壽卻折磨！阿公身上3大洞「深到快摸到骨」　護理師求放手

貓管嚴！抓包奴才晚歸　主子發「嗩吶聲」狂碎念

心碎父穿焦黑藍白拖守夜　打臉逆子謊稱不小心起火

店員結帳萌問「這樣多少」　兩男相視...愣2秒笑噴淚

眾量級家寧「跟男網紅出國」被抓包！ 掀網熱議：演哪一齣

陶晶瑩小黃嗨唱「被打賞1100元」　一脫口罩..司機尖叫：原唱欸！

「朱九」繼子被撞昏迷！　11惡棍殺人未遂罪送辦

Jessica「誤傳飛吻」給隊友老公XD　當隊長狂練《OKAY》..吳謹言：要瘋了

炎亞綸開球「先檢查土質(?)」XD　再被問顏佑庭...無奈：我都膩了

萌汪腿開開露肚躺床上　爸制止：女生不能這樣

魔王級舞痴「連走路都不協調」　轉圈「被自己絆倒」Gabee望天：啊...

公公小叔弟媳接連中！媳婦一問　揪出婆婆「驚人防疫觀」嚇慘

漁業署再喊話陸方「快恢復進口台灣石斑」！　將提供科學證據

襪子越洗越鬆？達人最推「1招這樣曬」　網驚過去都做錯了

蔣萬安保證當市長「台北和宜蘭不只是鄰居」　還要零距離

看到就噤聲！「最討厭的IG限動」網點名1類型：不知什麼心態

快訊／基隆中山區無預警停電！女持攜帶式呼吸器待援　台電查修中

入夏了！午後迎雨「這2天連平地都有雨」　有利颱風生成時間曝

發現mRNA疫苗關鍵方法　3醫學家獲唐獎

威力彩衝5.9億　「4星座、4生肖」財運旺翻天

長壽卻折磨！阿公身上3大洞「深到快摸到骨」　護理師求放手

機車通勤小劇場！他問「只有我會邊騎邊唱嗎」網爆共鳴：你不孤單

新竹男全身血被丟包急診　搶救無效死亡！2男自首：還有主嫌

蕾菈雙峰半弧線清楚外露！泳裝辣挖洞…網狂放大「胸口亮點」特殊意義曝

可口可樂宣布退出俄羅斯市場　停止當地生產銷售

台1線枋寮段大貨車轉彎擦撞招牌+號誌　用路人心驚急報警　

全球通膨何時回落？央行給答案　7大經濟體「這1國」最早降溫

iPhone 14系列4款外觀全露出！　瀏海螢幕確定再見、Type-C再等等

《原子少年》何書瑋被坤達圈粉　親密接觸驚「好大」

媽確診隔離中…陪病看護躺床邊「睡得比病患爽」　小腳還偷偷饋床

張清俊指政治獻金申報險做白工　監院：系統轉換發生相容性問題

生活熱門新聞

滾床4次「男友形狀太特殊」　她撕裂痛爆！

她點黑鮪魚下腹肉　店家「糊弄外行」2次都給赤身

許藍方認了戶頭剩7926：描述事實

沒好市多會員卡！情侶靠「3個字」直接入場

她賺8萬仍月光　聽友存款秒後悔

外出保平安7祕笈　到餐廳先做這件事

宜蘭伯開車買菜　車價曝光網喊：阿公好

午後3地變天　雨區擴大時間曝

車停白線被開罰　警：斜停就違規

人夫討啪「10次被拒9次」無性生活4年　網曝真相

高教危機！大一生未來估年減近3千人

Novavax最快7月開打！「最好的新冠疫苗」6QA一次看

「買二送一」收3碗錢！魏姐包心粉圓回應了

狂開罰單被投訴　他反嗆討卡爹賽

更多熱門

相關新聞

隱形襪總滑到鞋裡！他曝「不會掉」冷門穿法

隱形襪總滑到鞋裡！他曝「不會掉」冷門穿法

為了搭配某些特定鞋子或服裝，我們會選擇穿著不露出襪筒的「隱形襪」，不過大部分隱形襪卻有一個小缺點，那就是常常會在行走時從腳跟處往下滑落，然後在鞋子裡捲成一團，非常不舒服，而日本一位店員則分享了「隱形襪不會滑落的穿法」，讓受困擾已久的網友們大喊「長知識了」！

襪子加了「X型彈力帶」超減壓

襪子加了「X型彈力帶」超減壓

內衣褲、襪子都混洗？過來人秒推1種洗衣機

內衣褲、襪子都混洗？過來人秒推1種洗衣機

小心腳臭上身！愛鮮豔襪子是關鍵

小心腳臭上身！愛鮮豔襪子是關鍵

雨下不停！室內「山型晾衣法」乾超快　達人也激推

雨下不停！室內「山型晾衣法」乾超快　達人也激推

關鍵字：

家事達人陳映如襪子鬆緊帶

讀者迴響

熱門新聞

房仲叫你自己看！租客燒炭屋2年不熄燈　掛售1個月就成交

AV女優娃娃火大開戰吳夢夢

高麗菜輸了！「高纖維蔬果排行」出爐　第1名還能治咳嗽

Netflix影集驚傳死亡車禍！「2演員當場慘死」

恩恩爸：侯友宜痛哭代宣布去當天使了　當下我很震撼

滾床4次「男友形狀太特殊」　她撕裂痛爆！

具俊曄甜曝重逢後「大S第一反應」

拜登騎自行車摔倒　並未受傷

八點檔她好眼熟...竟是35年前最紅童星

被拐25年當億萬富翁養子！他找回親生父母身世超狂

彰化3兄弟餓成皮包骨　導演：社會安全網破洞

她點黑鮪魚下腹肉　店家「糊弄外行」2次都給赤身

洗衣機「1步驟」很多人漏做　內行搖頭

余皓然校花女兒挨酸「學校有錢就能進」！回應超高EQ

許藍方認了戶頭剩7926：描述事實

更多

最夯影音

更多
貓管嚴！抓包奴才晚歸　主子發「嗩吶聲」狂碎念

貓管嚴！抓包奴才晚歸　主子發「嗩吶聲」狂碎念
心碎父穿焦黑藍白拖守夜　打臉逆子謊稱不小心起火

心碎父穿焦黑藍白拖守夜　打臉逆子謊稱不小心起火

店員結帳萌問「這樣多少」　兩男相視...愣2秒笑噴淚

店員結帳萌問「這樣多少」　兩男相視...愣2秒笑噴淚

眾量級家寧「跟男網紅出國」被抓包！ 掀網熱議：演哪一齣

眾量級家寧「跟男網紅出國」被抓包！ 掀網熱議：演哪一齣

陶晶瑩小黃嗨唱「被打賞1100元」　一脫口罩..司機尖叫：原唱欸！

陶晶瑩小黃嗨唱「被打賞1100元」　一脫口罩..司機尖叫：原唱欸！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面