　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

1300公斤古柯鹼偽裝成馬鈴薯！　警方揪1明顯破綻

▲▼1300公斤古柯鹼偽裝成馬鈴薯。（圖／翻攝推特「@mindefensa」）

▲古柯鹼模仿馬鈴薯外觀相當相似。（圖／翻攝推特「@mindefensa」）

記者張靖榕／綜合外電報導

哥倫比亞警方與緝毒當局破獲一起「古柯鹼偽裝成馬鈴薯」的運毒案，揪出總共約1300公斤的古柯鹼，這樣的手法連警方也表示，是近年來最具創意的伎倆，破綻就在沒有列出「保鮮期」。

綜合外電報導，哥倫比亞14日在北部卡塔赫納港市（Cartagena）破獲本起運毒案，警方發現一箱貨櫃內裝滿可以直接下鍋油炸的冷凍「馬鈴薯」，海運目的地為歐洲的葡萄牙、西班牙等地。

▲▼1300公斤古柯鹼偽裝成馬鈴薯。（圖／翻攝推特「@mindefensa」）

▲警方當場鑑驗確認是古柯鹼。（圖／翻攝推特「@mindefensa」）

警方接獲匿名線報後立刻出動超過50人和緝毒犬，進行突襲緝毒行動。警方表示這些馬鈴薯形狀的古柯鹼，是用液壓方式塑形，但讓警方看出問題的地方在於，這些「袋裝馬鈴薯」上全都沒有列出保存期限。

緝毒景觀坎頗斯（Ricardo Augusto Alarcón Campos）表示，「這可能是近年來發現最有創意的運毒方式」。

►優格「用咬的」，當宵夜也沒罪惡感

ET快訊
《全明星4》上檔時間點曝！粿粿待產　她爆「接任隊經理」
Novavax最快7月開打！6QA一次看　專家讚3優勢：最好
獨／AV女優娃娃「槓上吳夢夢+導演」　前因後果曝光
30歲OL「薪水8萬」仍是月光族　一聽朋友存款秒傻了：我好糟

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

鄧振中：台美貿易倡議首場會議27日當週華府舉行

德總理蕭茲：G7將力挺基輔到底　需要多久就多久

1300公斤古柯鹼偽裝成馬鈴薯！　警方揪1明顯破綻

俄恐中斷輸送　德國天然氣供應拉警報

網美遭撲倒扒裙露丁字褲影片曝！　人象玩樂吸440萬觀看

美CDC諮詢專家一致支持　6個月以上嬰幼兒打疫苗

快訊／拜登「騎腳踏車摔倒」立即站起：我沒事

拜登：很快會與習近平通話　考慮解除對中關稅

22歲護理師「送走太多朋友」崩潰輕生　生前嘆：記不住洗過多少遺體

華盛頓郵報：美國與盟友為烏克蘭長期衝突做準備

心碎父穿焦黑藍白拖守夜　打臉逆子謊稱不小心起火

貓管嚴！抓包奴才晚歸　主子發「嗩吶聲」狂碎念

店員結帳萌問「這樣多少」　兩男相視...愣2秒笑噴淚

眾量級家寧「跟男網紅出國」被抓包！ 掀網熱議：演哪一齣

陶晶瑩小黃嗨唱「被打賞1100元」　一脫口罩..司機尖叫：原唱欸！

「朱九」繼子被撞昏迷！　11惡棍殺人未遂罪送辦

Jessica「誤傳飛吻」給隊友老公XD　當隊長狂練《OKAY》..吳謹言：要瘋了

炎亞綸開球「先檢查土質(?)」XD　再被問顏佑庭...無奈：我都膩了

硬要邀請巨大哆啦A夢進家門　臘腸賣力拖：別這麼客氣嘛～

泰巨蟒對貓「死亡纏繞」　工人驚險救援助牠脫困

鄧振中：台美貿易倡議首場會議27日當週華府舉行

德總理蕭茲：G7將力挺基輔到底　需要多久就多久

1300公斤古柯鹼偽裝成馬鈴薯！　警方揪1明顯破綻

俄恐中斷輸送　德國天然氣供應拉警報

網美遭撲倒扒裙露丁字褲影片曝！　人象玩樂吸440萬觀看

美CDC諮詢專家一致支持　6個月以上嬰幼兒打疫苗

快訊／拜登「騎腳踏車摔倒」立即站起：我沒事

拜登：很快會與習近平通話　考慮解除對中關稅

22歲護理師「送走太多朋友」崩潰輕生　生前嘆：記不住洗過多少遺體

華盛頓郵報：美國與盟友為烏克蘭長期衝突做準備

黃玉米滿月啦！黃子佼曬「愛妻簡訊」：這一天開始我們不同了

鄧振中：台美貿易倡議首場會議27日當週華府舉行

「地表神顏」Nana泳裝造型尺度破表　完美S曲線下洩「驚世長腿」

她點黑鮪魚下腹肉　店家2次都給赤身！怒批：沒良心想糊弄外行

彰基白色巨塔風暴　院長陳穆寬出面反擊：血淋淋宮廷劇

劉畊宏健身直播退燒…親回：幾個人不重要！被「賣菜英語老師」取代

她「1個月出門不到4天」悶到快瘋了　私訊求助醫

身分證拿出來！「這地區居民」免費爽玩樂園　同行者也只要299元

免費「繡球花秘境」！470米步道聽流水聲　後山聚落水圳網年底完工

烏克蘭狗狗在德國超市前消失了！　警一句一句翻譯急幫找

連7天慢跑1600m減肥法！7正妹陪運動...網暴動：好胸

國際熱門新聞

拜登騎自行車摔倒　並未受傷

22歲護師「送走太多朋友」輕生

他抬頭見「海嘯衝眼前」真相超驚人

公司聚會被女同事下藥！她慘被男同事性侵

辣妹遭小象扒裙露丁字褲影片曝！　吸440萬觀看

拜登認了「不做這件事」　恐讓中國有膽接管台灣

拜登：考慮解除對中關稅

「五星連珠」真的來了！

他剖開大魚驚見「姊夫」笑噴　難怪又大又硬

1300公斤古柯鹼偽裝成馬鈴薯！　警方揪1明顯破綻

金正恩「年輕嫩照」曝！五官激似朴寶劍

美CDC專家一致支持　6個月以上嬰幼兒打疫苗

這動作「僅1%天選之人」辦得到

俄恐中斷輸送　德天然氣供應拉警報

更多熱門

相關新聞

哥倫比亞學者獲唐獎永續發展獎

哥倫比亞學者獲唐獎永續發展獎

邁入第十年的第5屆唐獎永續發展獎得主今（18日）揭曉，曾任三屆聯合國秘書長特別顧問、現任哥倫比亞大學永續發展中心主任傑佛瑞•薩克斯（Jeffrey D. Sachs）獲獎，唐獎基金會表示，薩克斯教授是永續發展目標（SDGs）的制訂與倡導貢獻良多的國際知名經濟學家，唐獎肯定他在跨領域永續科學議題上的主導角色，以及其所創可應用於鄉村、國家和全球的多邊行動。

美明星熊離世　昔挖洞午覺成絕響

美明星熊離世　昔挖洞午覺成絕響

專家揭市售薯條常用「二次油炸加工」！

專家揭市售薯條常用「二次油炸加工」！

15歲妹上學失蹤竟淪浮屍　慘遭性侵丟棄河中

15歲妹上學失蹤竟淪浮屍　慘遭性侵丟棄河中

馬斯克想收購可口可樂　再把古柯鹼加回去

馬斯克想收購可口可樂　再把古柯鹼加回去

關鍵字：

古柯鹼馬鈴薯哥倫比亞Cartagena

讀者迴響

熱門新聞

AV女優娃娃火大開戰吳夢夢

房仲叫你自己看！租客燒炭屋2年不熄燈　掛售1個月就成交

滾床4次「男友形狀太特殊」　她撕裂痛爆！

八點檔她好眼熟...竟是35年前最紅童星

拜登騎自行車摔倒　並未受傷

具俊曄甜曝重逢後「大S第一反應」

彰化3兄弟餓成皮包骨　導演：社會安全網破洞

洗衣機「1步驟」很多人漏做　內行搖頭

50名比基尼辣妹高雄街頭騎單車　民眾眼睛大吃冰淇淋

沒好市多會員卡！情侶靠「3個字」直接入場

愛吃冰…月經來痛爆？兩派網友戰翻　婦科醫「6個字解答」

恩恩爸：侯友宜痛哭代宣布去當天使了　當下我很震撼

宜蘭伯開車買菜　車價曝光網喊：阿公好

她賺8萬仍月光　聽友存款秒後悔

外出保平安7祕笈　到餐廳先做這件事

更多

最夯影音

更多
心碎父穿焦黑藍白拖守夜　打臉逆子謊稱不小心起火

心碎父穿焦黑藍白拖守夜　打臉逆子謊稱不小心起火
貓管嚴！抓包奴才晚歸　主子發「嗩吶聲」狂碎念

貓管嚴！抓包奴才晚歸　主子發「嗩吶聲」狂碎念

店員結帳萌問「這樣多少」　兩男相視...愣2秒笑噴淚

店員結帳萌問「這樣多少」　兩男相視...愣2秒笑噴淚

眾量級家寧「跟男網紅出國」被抓包！ 掀網熱議：演哪一齣

眾量級家寧「跟男網紅出國」被抓包！ 掀網熱議：演哪一齣

陶晶瑩小黃嗨唱「被打賞1100元」　一脫口罩..司機尖叫：原唱欸！

陶晶瑩小黃嗨唱「被打賞1100元」　一脫口罩..司機尖叫：原唱欸！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面