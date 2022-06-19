1300公斤古柯鹼偽裝成馬鈴薯！　警方揪1明顯破綻

La inteligencia de la @PoliciaColombia dio un contundente golpe al narcotráfico al incautar un cargamento de cocaína refrigerada y sellada al vacío simulando yucas y papas criollas. El alijo tenía como destino España. #EstrategiaEsmeralda pic.twitter.com/bttSuYBUCH — Mindefensa (@mindefensa) June 16, 2022

▲古柯鹼模仿馬鈴薯外觀相當相似。（圖／翻攝推特「@mindefensa」）

記者張靖榕／綜合外電報導

哥倫比亞警方與緝毒當局破獲一起「古柯鹼偽裝成馬鈴薯」的運毒案，揪出總共約1300公斤的古柯鹼，這樣的手法連警方也表示，是近年來最具創意的伎倆，破綻就在沒有列出「保鮮期」。

綜合外電報導，哥倫比亞14日在北部卡塔赫納港市（Cartagena）破獲本起運毒案，警方發現一箱貨櫃內裝滿可以直接下鍋油炸的冷凍「馬鈴薯」，海運目的地為歐洲的葡萄牙、西班牙等地。





▲警方當場鑑驗確認是古柯鹼。（圖／翻攝推特「@mindefensa」）

警方接獲匿名線報後立刻出動超過50人和緝毒犬，進行突襲緝毒行動。警方表示這些馬鈴薯形狀的古柯鹼，是用液壓方式塑形，但讓警方看出問題的地方在於，這些「袋裝馬鈴薯」上全都沒有列出保存期限。

緝毒景觀坎頗斯（Ricardo Augusto Alarcón Campos）表示，「這可能是近年來發現最有創意的運毒方式」。