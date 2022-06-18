暑假潮將至！金牌製作人「阿博老師」打造反毒歌曲贈刑事局

▲金牌製作人替刑事局打造「青春無毒」歌曲，讓刑事局廣為運用。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

曾替知名女團S.H.E、歌手畢書盡、林宥嘉、田馥甄、閻奕格、陳芳語及動力火車製作專輯的金牌製作人張博彥，也替警政署製作反毒歌曲，跳脫傳統教條式反毒窠臼，並由國際獅子會公益捐款支持反毒宣導，致贈「青春無毒」歌曲給刑事警察局推廣運用。

警方指出，綽號阿博老師的，金牌製作人張博彥，曾替多名歌手量身打造專輯，其中也編曲蔡依林的廣告配樂及製作周蕙、動力火車巡迴音樂演唱會，更在年輕族群耳熟能詳的《稍息立正我愛你》、《我們與惡的距離》及《上流俗女》等電視劇譜主題曲及配樂。

刑事警察局找了獅子會反毒委員會成立創新宣導模式，集結廣告及音樂公司精心創作反毒歌詞歌曲，跳脫傳統教條式反毒窠臼，並由國際獅子會公益捐款支持反毒宣導。

透過一首創作反毒歌曲的傳唱拉近與青少年間的頻率，落實分層分眾宣導的推展，藉由此次合作犯罪預防宣導，警民持續創意發想，將拒毒、反毒觀念傳遞給每一位民眾，亦推廣至家庭、學校、社會的每個角落。

隨著暑假來臨，暑期保護青少年的青春專案也將開始執行，讓青少年朋友遠離毒害，將是青春專案的重點工作，後續刑事警察局也會推出此「青春無毒」歌曲傳唱比賽，並透過行銷活動及網路媒體播放此反毒歌曲，讓大家從流行樂搖滾曲中享受音樂薰陶。