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怪男雨夜偷牽機車藏起來「只是好玩」　休假女警眼尖逮人

▲警方發現陳男穿著雨衣涉嫌多起偷牽機車案。（圖／桃園警分局提供）

▲警方發現陳男穿著雨衣涉嫌多起偷牽機車案。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

66歲陳姓男子涉嫌在6月初起，趁雨夜將停放路旁未上鎖的機車徒步牽離到其他地方，將車頭朝外擺放後離去，此怪異行徑在被逮後陳男竟稱「好玩」，桃園警方陸續受理6件機車失竊案後，透過監視器畫面發現為一名身穿黃色雨衣、騎腳踏車的男子。休假員警彭郡慧眼尖發現陳嫌後主動攀談閒聊，並通報警網將他逮捕，全案依法函請偵辦。

▲▼休假警員彭郡慧發現偷牽機車的陳嫌，通報警網協同逮捕。（圖／桃園警分局提供）

▲▼休假警員彭郡慧發現偷牽機車的陳嫌，通報警網協同逮捕。（圖／桃園警分局提供）

▲▼休假警員彭郡慧發現偷牽機車的陳嫌，通報警網協同逮捕。（圖／桃園警分局提供）

桃園警分局大樹派出所從本月初開始，陸續受理怪異的機車失竊案，透過調閱周邊監視畫面，發現嫌犯是同一名身穿黃色雨衣、騎腳踏車的男子，趁雨天深夜人車稀少，將桃園火車站附近停放路旁未上龍頭鎖的機車徒步牽離到其他地方，再將機車的車頭朝外，使他人不易發現。警方立即組成專案小組進行查緝，經過濾比對確認嫌犯為陳姓男子，出沒於桃園區力行市場及永康公園附近。

▲女警彭郡慧熟記偷機車嫌犯特徵得以在路中發現嫌犯。（圖／桃園警分局提供）

▲女警彭郡慧熟記偷機車嫌犯特徵得以在路中發現嫌犯。（圖／桃園警分局提供）

大樹派出所女警彭郡慧16日休假，15時許在桃園區力行路發現一名騎著腳踏車的男子，衣著、身形及樣貌等特徵與陳男相符，立即在後尾隨並通報警力支援，眼見男子將腳踏車停放在力行路與中正路口的工地旁即將離開，彭員主動上前攀談，告訴男子該路段不能隨意停車恐影響交通被開罰，兩人閒聊起來，男子還打算以新台幣7百元將腳踏車賣給這位｢熱心的朋友｣，支援警力趕到他才知道這位朋友也是警察，在其帶領下找回失竊機車，全案依法函請偵辦。

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