24歲小模失蹤奇案！雙胞胎姊「煎熬48小時」　警追出殘酷真相

▲時年24歲的陳姓小模2017年遭人殺害。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、 文／CTWANT

台北市南港區萬象大樓地下室2017年3月1日發生一起驚悚命案。時年24歲的小模陳可緗遭人性侵殺害，凶手程宇及其女友梁思惠不久後遭逮捕。警方調查發現，程男有多次性侵、詐欺、過失傷害等前科，時常自稱是知名攝影師、富二代，甚至曾在命案地點4度性侵一名15歲少女，諸多惡行令人髮指。

回顧案發經過，2017年3月1日，陳女失蹤，其孿生胞姐持續聯絡，發現妹妹對自己身處何方，總是閃爍其辭，訊息的回覆語氣與平時歧異，頻繁出現一些奇怪的注音文，與原本不常用的「啊」或「吧」之類的語助詞，且不接電話，胞姐只好聯絡自己的男友幫忙，深夜找人，2人整整48小時未曾闔眼。

不久後，陳女胞姊發覺，妹妹是被同樣任職網路模特兒的閨密梁思惠之男友程宇約出，然而梁女面對家屬質疑，只稱「人真的不在我這邊，謝謝」，最後表示不堪其擾，還憤怒地發文「這輩子遇到最瞎的事情就是說我綁架陳XX（陳女）」。陳女胞姐遂向警方報案。

3月3日，台中一家五星級飯店拾獲失蹤的陳女手機，當下直覺內情不單純，立即報警。台中市政府警察局第六分局認為，住宿於飯店的程宇、梁思惠2人與陳女失蹤案有關，隨即趕至飯店將2人逮捕，帶回警局訊問。程宇落網後，原先謊稱自己只是偷走陳女的包包，不知對方在哪，後遭警方拆穿，才坦承殺人。

▲凶手程宇落網。

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