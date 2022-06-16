北市24處機車格「限停15分鐘」方便外送　明起開單計時、久占開罰

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北市24處機車格「限停15分」方便外送　6/17起開單計時、久占開罰

外送員經常騎車卻找不到停車位短暫停放，北市規劃的限停15分鐘停車格盼解決類似情況同時減少違規情形。（示意圖，本刊資料照）

圖文／鏡週刊

許多外送員騎著機車到處奔波，時常為了找停車位相當頭痛，尤其在台北市寸土寸金，有時候要找到合法停車格並不容易。台北市停管處為了提供外送機車及民眾洽公等短暫停放需求，也減少騎士們為了尋找機車格所需時間以及違規停車問題，自2019年起規畫了「限停15分鐘機車格」，全市共24處，但仍難免出現民眾久占車格的情況，因此停管處將自17日起祭出因應措施。

為方便外送員或是民眾短暫停放機車需求，台北市停管處在全台北24處，包括在士林夜市、臨江街夜市、遼寧街夜市、寧夏夜市、天母商圈，以及部分校園週邊，規劃「限時15分鐘停車格」，開放特定時段讓民眾短時間停車。

停管處今（16日）指出，經觀察，部分格位有遭民眾久占情形發生，為了改善這個問題，自明天（17日）起，在停放北市24處限停15分鐘機車格位內之車輛，將由人工開立0元單，紀錄停放起始時間。

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此外，本月27日起，於士林夜市文林路段上的限停15分鐘機車格，也將試辦透過高位攝影機、以科技方式紀錄車輛停放時間。停管處希望透過這2項措施，降低久占情況，且作為逾時停放取締之參考。未來逾時停放的車輛將依《道路交通管理處罰條例》第56條第1項第9款，處以新台幣600元以上罰鍰。

同時，為了配合這項新政策，部分限停15分鐘機車格也將依當地交通狀況，在離峰時段採告示方式開放停車或實施禁停，盼能讓該停車格位儘量滿足不同機車停車需求。停管處呼籲機車騎士，在停放於15分鐘限時停車格前，務必先閱讀停車標誌上的管制規定以及管制時間等相關訊息，並依規定停放車輛，避免違規。若民眾有建議規畫設置限時停車格的地點，也可上「Hello Taipei臺北市單一陳情系統」或「臺北市政府市民服務大平臺－申請新增、調整公有路邊停車位」網站提出建議。

北市24處「限停15分鐘機車格」方便外送　明起開單計時、久占開罰

 



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北市24處機車格「限停15分鐘」！　明起久占開罰

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