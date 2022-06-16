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大陸 大陸焦點 特派現場

林鄭月娥：不會就施政向香港人道歉　但想跟丈夫、兒子致歉

▲▼李家超,林鄭月娥。（圖／路透社）

▲林鄭月娥即將卸任，下任特首為李家超。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港特首林鄭月娥將於本月底卸任，她近日接受《彭博社》專訪，被問到是否願意為任內發生的事向港人道歉時，她表示不會，並說希望向丈夫與兒子道歉。

林鄭月娥受訪時坦言，抗疫工作有不足，如果在疫情爆發的初期就採取更強力的措施推動疫苗接種，保護長者，特別是養老院的院友，那將能降低很多死亡人數。

▼林鄭月娥任內爆發「反送中」事件，嚴重撕裂香港。（圖／路透社）

▲▼香港,反送中,反修例,國安法,港版國安法。（圖／路透）

但被問到是否願意為任內發生的事向港人道歉，林鄭月娥的回應是「不會」，她還說，希望向丈夫和兒子道歉，因為家人為支持她服務香港市民，將香港建設為中華人民共和國一部分的使命作出了犧牲。

林鄭月娥指出，雖然香港對入境人士實施強制酒店隔離，削弱了香港作為金融中心的地位，但在同時追求恢復國際聯繫與跟大陸通關的「雙重目標」時，香港無法實施居家隔離。

對於大批港人移民的情況，林鄭月娥認為，香港仍然非常具有競爭力，而人口流入流出，正是這個城市繼續有吸引力的原因。但對於自己的兩個兒子都不住在香港，她堅稱與香港吸引力下降無關。

另外，對於推動香港國安法被美國制裁，林鄭月娥強調，絕對不會尋求美國解除制裁，她在美沒有資產，也不想去美國，望美國政府意識錯誤並進行糾正。

▲▼香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）

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