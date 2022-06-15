快訊／揮刀砍死花蓮男！嫌「惡性重大」遭羈押禁見

▲監視器拍下蔡嫌行兇後身影，頭戴毛帽等，裝扮相當詭異。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者陳韻如／花蓮報導

花蓮秀林鄉11日發生凶殺命案！64歲林姓男子被人發現倒臥在自家菜園中，且身上有多處刀傷明顯死亡，而兇嫌蔡姓男子逃亡多日，最終於14日凌晨於北市士林區一處宮廟落網，全案訊後依法送辦。對此，花蓮地檢署檢方偵訊後，認定蔡嫌殺人罪嫌重大，且有逃亡及湮滅證據之虞，因此向法院聲請羈押禁見獲准。

這起案件發生在11日，林男被人發現陳屍自家菜園，而警方初步調查，林男身上有多處鈍器、刀傷痕跡，據了解，林男疑似從事放款工作，在外有債務糾紛，不排除是因此引爆殺機。

▲▼蔡男犯後還刻意理平頭，企圖掩人耳目。（圖／記者王兆麟翻攝）

離奇的是，報案的林女正是死者的同居人，林女稱，今清晨外出運動後散步返家，不料卻發現一名陌生男子滿身是血往她家跑去，擔心情況可能有異，因此報警處理，不料卻在自家菜園發現同居林男的遺體。

針對本案，警方隨即成立專案小組，擴大調閱監視器確認犯嫌身分，而最新消息傳出，警方鎖定一名蔡姓男子涉有重嫌，並在追緝2天後，於士林一處宮廟將人逮捕到案，訊後也依法送辦。

對此，花蓮地檢署檢方訊問後，認定蔡嫌涉犯殺人罪嫌重大，且有逃亡及湮滅證據之事實，因此向法院聲請羈押禁見獲准。