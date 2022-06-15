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大陸 大陸焦點 特派現場

結婚6年「鬧200次離婚」！尪心死答應　妻當場嚇傻急喊：開玩笑的

妻子結婚6年來共提了200次離婚，最後丈夫受不了，心死決定答應離婚。（圖／翻攝搜狐）

▲女子每次吵架就大喊「我要跟你離婚」。（圖／翻攝搜狐）

圖文／CTWANT

離婚在現代社會中已經不是一件稀奇事，2個個性觀念不合的人分開對彼此都是一種解脫，不過大陸一對夫妻婚後不斷為了小事爭吵，每次妻子吵到最後總會說一句「我要跟你離婚」，結婚6年來共提了200次離婚，最後丈夫受不了，心死決定答應離婚。

綜合陸媒報導，大陸一對夫妻小李和妻子婚後不停為了小事爭吵，吵架原因幾乎都是打掃衛生、洗碗之類等，每次吵到最後，妻子都會以一句「我要跟你離婚」來讓丈夫服軟，而丈夫每次也都不得不低頭，後來妻子每次都用這招來讓丈夫服軟，小李表示，結婚6年來，妻子一共對他提過200次離婚。

某天，夫妻倆又再度爭吵，妻子又以離婚威脅，想讓小李服軟，而這次小李終於受不了了，把手中的洗碗布往地上一摔大吼「離就離！」妻子當下聽到後嚇傻了，情急之下急忙辯解說自己是開玩笑的，但小李早就受夠了每一次的威脅，最後2人還是到民政局辦理了離婚手續。

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