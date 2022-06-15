1個月嬰發燒醫院拒收隔天慘死　爸媽聽話送集中隔離竟得扛主要責任

▲嬰兒父親不斷致電向醫護求助。（圖／翻攝自微博）



記者崔子柔／綜合報導

河北省石家莊市一名出生才滿一個月的嬰兒，去年5月因腸阻塞發燒就醫，醫院因防疫政策將他送往方艙醫院，但該院也只給他退燒藥，並無救治其腸阻塞病情，該嬰最後口鼻湧出糞便不治。這起醫療事故近日認定該嬰父母要承擔主要責任，醫院則是次要責任，讓嬰兒母親在微博發文控訴，「我要一個公平的判決」。

嬰兒母親「是IU麻麻」13日在微博發文表示，孩子去年5/27晚間開始有吐奶、食慾差症狀，到急診診斷後發現是腸梗阻，於是28日凌晨轉往河北醫科大學第二附屬醫院，「是我這輩子做過最後悔的決定」。

該母親表示，院方當時因孩子發燒拒收，讓他們到方艙醫院隔離，等了許久才進到病房，隨後發現孩子病況嚴重，口鼻已經開始湧出糞便，但院方只給他們退燒藥，孩子父親不斷聯繫醫護，仍未得到積極治療，醫師也因核酸報告還沒出來，拒絕讓孩子轉到兒科重症監護室搶救，最後終於等到報告出爐，但也為時已晚，孩子宣告不治。

▲▼方艙醫院僅給嬰兒退燒藥。（圖／翻攝自微博）



石家莊市醫學會今年5月認定此事件屬一級甲等醫療事故，但稱嬰兒家長須負主要責任，醫院則是次要責任，讓嬰兒母親憤怒表示，「從頭至尾我們沒見到過醫院任何一個領導甚至醫生，我和我的孩子沒得到一句道歉，我要一個公平的判決，對相關人員公正的處罰，真心誠意的道歉！」

貼文吸引超過2.8萬人按讚，也有9千逾次轉發，網友們紛紛留言替她打抱不平，「我也是一個孩子的媽媽，如果出現這樣情況，我會瘋」、「只求公平正義就這麼難嗎」、「出了這種事，卻把主要責任推給孩子父母，醫德呢？良心呢？人性呢？」、「為什麼到現在還沒有官方部門出來承擔責任，而是一直在壓熱搜話題」。