疑妻出軌竟持刀刺頸再自殘！母為救兒也濺血　家暴狠夫下場出爐

▲魏男在住處吸食毒品後持刀攻擊妻子再自殘，妻子奪刀將刀丟棄陽台。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中市魏姓男子懷疑妻子王姓女子有外遇，多次對王女施以掐脖子、摔手機等暴力行為，今年3月間2人在住處討論分手，魏男吸毒後情緒激動，竟持刀刺向王女頸部，造成王女受有刀傷，後來魏男坐在椅子上自殘，王女母親上前阻止也被劃傷手部。台中地檢署今偵結，依家暴殺人未遂罪嫌將魏男起訴。

起訴指出，魏男與王女是夫妻，2人與王女母親同住在台中市北屯區，魏男曾因懷疑王女出軌，陸續做出對王掐勒脖子、摔手機，甚至持刀在家裡到處走動等家暴行為。

今年3月19日凌晨，2人在住處討論是否要分手，至同日上午10時許，魏男在吸食含有三級毒品的毒咖啡包之後，又懷疑王女外遇，在客廳持刀質問王女，王女見狀出手抵抗，但仍被刺傷脖子，造成其頸部、右手分別有7公分、5公分的撕裂傷。

王母聽見女兒呼救聲，走進客廳一看，發現女婿正持刀自殘，王母、王女立即阻止魏男動作，在奪刀過程中，王母手部也被刀刃劃傷，最後王女將魏男刀刃搶走丟至陽台，與王母、6歲女兒躲進房間。

警方獲報到場，將涉案兇刀、毒咖啡包等贓證物查扣，全案依家暴殺人未遂罪移送台中地檢署偵辦；魏男承認有吸食毒咖啡包、持刀揮向妻子的事實，但否認有殺人意圖，辯稱只想恫嚇妻子。台中地檢署今偵結，認魏男涉家暴殺人未遂、傷害等罪，將他起訴。