不爽「高雄式左轉」遭攔查！他上網討拍慘遭打臉：不違規幹嘛抓你

▲高雄姜姓男子因騎機車違規「高雄式左轉」，被員警攔檢取締開單覺得不服氣。（圖／民眾提供）

圖文／CTWANT

高雄姜姓男子因騎機車違規「高雄式左轉」，逆向行駛於道路上被員警攔檢取締開單，姜男覺得不服氣，當場值勤記下員警單位級職，並在臉書「爆料公社」貼文，質疑警方執勤違規將機車停於機車道，想要向鄉民討拍卻反遭狠狠打臉，直呼「你不違規，抓你幹嘛？」新興警分局強調，警備車執行勤務時，不受標誌標線之限制，過程並無違失。

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▲姜男質疑警方也「違規」取締他的違規。（圖／民眾提供）

新興警分局今天表示，自強所員警13日巡邏途經自強三路、青年二路口時，發現姜姓騎士機車違規逆向行駛，準備「高雄式左轉」違規逆向左轉，員警發現取締，並引導他騎到路邊開單。從雙方對話中可看到，姜男自稱是軍公教退休成為百姓，並告訴員警「你也會退休」，希望能通融一次，員警不為所動，反告誡「你不要違規就好」。

姜男忿忿不平接下罰單，並於事後在臉書貼文，反倒質疑警方也「違規」取締他的違規，此舉引來網友狠狠打臉，直呼「難道警察抓人違規還要兩段式左轉、停等紅燈？」、「你不違規，警察幹嘛危險處理你」，短時間便湧入數百則留言，引發熱議。

新興警分局今表示，員警見違規人姜男紅燈左轉違規，立即上前攔查並依道路交通處罰條例予以開單舉發，過程中員警全程皆有開啟秘錄器；另姜男質疑執勤員警取締時，跨越雙黃線與違規停駛於車道上等交通違規部份，符合「警察人員駕車安全考核實施要點」與「道路交通安全規則」規定之警備車執行勤務時，不受標誌標線之限制，過程並無違失。

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