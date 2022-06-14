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媽上廁所驚覺「女兒在拍AV」！她瞞1年多慘被抓包　結局竟反轉

▲惠理起初踏入AV產業時，並未讓家人知道。（圖／翻攝自IG／meguri.0504）

▲惠理起初踏入AV產業時，並未讓家人知道。（圖／翻攝自IG／meguri.0504，下同）

記者閔文昱／綜合報導

日本AV文化盛行、競爭激烈，女優外表光鮮亮麗，私下卻承受著一般人無法想像的壓力，其中家人的不諒解更是導致不少女優乾脆隱瞞自己的工作。日本知名G奶AV女優惠理（舊名：藤浦惠）就表示，她在出道一年多後，突然接到媽媽的電話，才得知對方竟然從便利超商廁所的成人雜誌上，發現她在當AV女優的事實。

台灣AV達人一劍浣春秋13日在《Play NO.1》發文表示，惠理在YouTube頻道上分享她被家人發現自己在當AV女優的過程，她在出道一年多後，某天突然接到媽媽的來電，對方劈頭就問，「你現在在做什麼工作？為什麼我在便利超商看到妳？」原來是媽媽去便利超商上廁所時，剛好看到了惠理登上成人雜誌封面，因此才被揭穿。

▲惠理起初踏入AV產業時，並未讓家人知道。（圖／翻攝自IG／meguri.0504）

一劍浣春秋指出，惠理為了平息媽媽的怒火，特別帶著事務所社長和經紀人親自登門解釋，爸媽這才勉強接受女兒是AV女優的事實，轉而替她加油。

一劍浣春秋透露，自己私底下和幾位女優聊過，她們最害怕的就是接到爸媽的電話，如果對方馬上質問「妳是不是去拍AV了？」那就代表事情曝光了，「雖然在日本當AV女優並不犯法，但大家可不希望自己的女兒是AV女優，所以絕大多數的她們都是先斬後奏⋯這樣講也不對，應該是斬了也不奏。」

據了解，惠理出生於1989年，2007年開始出道拍攝性感寫真集，身材相當火辣，穿起比基尼時一對G乳呼之欲出，也令許多人對她有著非常多的遐想。惠理在2009年下海，加入AV公司MUTEKI，並拍攝了多部以「藝能人」（藝人）為主題的作品，以甜美笑容，渾圓又豐滿的美乳受到廣大影迷喜愛。

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