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女大生遠距上課忘關麥！「驚人水聲」放送全班　網：大型社死現場

▲辦公室,工作。（圖／Pixabay）

▲一名女大生遠距上課時，帶著手機去上廁所，意外讓全班聽到驚人水聲。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／閔文昱報導

受到疫情影響，許多學校執行遠距離上課，讓學生能夠居家線上學習。一名女大生發文透露，近日遠距上課時突然內急，於是就直接去廁所「解放」，完全忘了自己的麥克風還未關掉，導致尿尿聲被全班聽到，直到有2、3位朋友私訊她以後才發現大事不妙。文章一曝光，笑翻不少網友。

一名女大生10日在Dcard發文表示，她當天早上在進行遠距上課，以為自己有把遠距程式的麥克風關掉，就直接去上廁所，而她因為憋的有點久，想讓自己有得到解放、過隱的感覺，於是她在上廁所時不僅一邊深呼吸、吐氣，還上得特別大聲，結果在洗手時，才看到有2、3位朋友LINE她，「欸妳可以把麥克風關掉嗎？」讓她頓時驚喊，「什麼！？Oh, my 觀世音！」

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▲原PO分享超尷尬過程，引發關注。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO分享超尷尬過程，引發關注。（圖／翻攝自Dcard）

原PO事後回想，教授在上課時聲音越來越大，讓她不禁狂冒冷汗，「是因為怕被我的聲音蓋過嗎？（手機離尿尿的孔很近）天天天天天啊！有夠尷尬。」她崩潰直呼，經過這次慘痛的教訓，「知道下次應該等下課再去上廁所的。」

原PO補充，她平常都有關麥克風的習慣，就算只有講一兩句話也會講完馬上關，但是不知道為什麼就這次沒有關，而她上廁所也不會帶手機，但怕老師突然點名點到她，所以才想說帶著，沒想到變成這樣。

文章曝光後，馬上吸引許多網友關注，紛紛笑回「社死」、「這ASMR公開表演，男同學都臉紅了」、「大型社死現場 ，RIP」、「如果按到鏡頭呢…」、「聽了都害羞了」、「靈魂登出」、「有人倒水很大聲喔」、「我最怕這種場面，所以會一直確認到底有沒有關好麥克風，上次我跟我媽在吵架被老師聽到」。

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