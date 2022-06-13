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兒童疫苗第2劑間隔縮短為4週　指揮中心：110萬劑輝瑞開打前到貨

▲▼台北市兒童BNT疫苗開打,新冠肺炎,本土疫情,疫苗接種,新冠肺炎疫苗,輝瑞兒童BNT疫苗,施打疫苗,COVID-19疫苗,BNT兒童疫苗,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,醫護人員,防護衣,接種率,防疫,緩打潮,疫苗覆蓋率,中重症,共存,清零,5-11歲兒童,mRNA。（圖／記者李毓康攝）

▲兒童疫苗接種間隔將縮短為4週。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社

兒童COVID-19疫苗接種間隔將從現行12週縮短為4週，最快6月下旬開始施打第2劑，指揮中心今天表示，輝瑞兒童疫苗還有110萬劑將於近日到貨，家長別擔心沒疫苗可打。

為降低兒童感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）重症及死亡風險，台灣從5月2日起提供6至11歲兒童接種半劑量莫德納疫苗，5月25日起5至11歲開始供應輝瑞疫苗，傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議日前決議2劑兒童疫苗間從12週縮短為4週，除非第1劑有嚴重不良反應，不然暫不開放混打。

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由於政策實施前需作業時間，莫德納疫苗仍須等到6月下旬施打。指揮中心疫情監測組組長周志浩說，不論是莫德納或輝瑞疫苗，在兒童第2劑開打時程前，一定會將足夠疫苗準備好，想打的都能打。

據指揮中心統計，今年採購的輝瑞兒童劑型疫苗目前到貨約110.88萬劑，近期提供接種後約剩33萬劑，近期陸續會有約110萬劑輝瑞兒童疫苗到貨，提供兒童第2劑接種，待運送航班安排妥當後，就會儘速向外界報告。

染疫康復兒童接種疫苗等待期能否跟進縮短，指揮中心發言人莊人祥說，體內有因感染產生的自然保護力時，太早接種疫苗反而不利疫苗產生保護力，確診後間隔3個月接種的等待期，與2劑疫苗接種間隔期概念不同。

境外移入病例首見Omicron的新種變異BA.4、BA.5，邊境攔截5例，雖然指揮中心研判對社區影響較小，但防範突破性感染，第4劑疫苗接種何時從高風險對象擴及全民，指揮中心副指揮官陳宗彥說，會持續掌握疫情變化，專家小組也會收集相關研究，以利隨時調整政策。

另外，莫德納公司近日宣布成功研發新款疫苗，可有效對抗原始及Omicron病毒，若通過6月底審查，有望在今年夏季上市，台灣採購進度受矚目。對此，陳宗彥表示，已邀請專家提出簡報，次世代疫苗尚未提出審查，後續將依緊急授權審查結果，決定是否引進台灣。

據統計，6月11、12日COVID-19疫苗接種4萬3529人次，累計接種5627萬3409人次，自去年以來，疫苗接種人口涵蓋率第1劑90.94%、第2劑82.32%、基礎加強劑接種率0.93%，追加劑接種率則68.09%，若以符合追加劑接種間隔人數統計，約92.11%。

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