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泡麵過期還能吃嗎？日廠商解惑「7大問題」...答案超意外

▲日清泡麵,日清,海鮮泡麵,日本,泡麵。（圖／記者陳涵茵攝）

▲不少民眾喜歡吃泡麵。（示意圖／記者陳涵茵攝）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

泡麵曾被評為「20世紀最偉大發明」，因為即沖即食的泡麵，不管是正餐還是消夜，都是既簡便且經濟實惠，更是颱風天必存糧食之一，不過有時買回一放就忘了它的存在，發現時可能已過期，到底過期的泡麵還能吃嗎？怎麼存放比較好？日本媒體訪問泡麵製造商，沒想到廠商給的答案讓人意想不到。

日本網路媒體「オトナンサー」，採訪了以泡麵聞名的日清食品控股公司（東京都新宿區）的公關部門，並整理出了七大QA，幫助民眾了解泡麵存放的相關知識！

▲▼日媒請日清食品公司幫解惑。（圖／翻攝自日清食品官網）

▲日媒請日清食品公司幫解惑。（圖／翻攝自日清食品官網）

Ｑ1：杯麵的保質期通常是幾個月？

Ａ：通常設定為製造日期後6個月。

Ｑ2：過了保質期還能吃嗎？

Ａ：保質期是指在未開封的狀態下，按照商品上記載的保管方法保管，能夠充分保持商品的品質和美味的時期。因此，我們建議您在保質期前食用，無論保質期如何，都應盡快食用。

Ｑ3：杯麵過了保質期會怎樣？

Ａ：隨時間的推移，油脂的氧化和吸濕的影響，風味和質地會變差。

Ｑ4：放置在炎熱潮濕的環境或寒冷的環境中是否容易變質？請告訴我正確的存儲方法。

Ａ：在炎熱潮濕的環境中保存可能會加速品質的劣化。應避免陽光直射，常溫存放，存放在濕度低的地方，避免擺放於氣味強烈之處。

Ｑ5：油炸麵和非油炸麵的保質期有區別嗎？

Ａ：袋裝面和杯麵的產品形式保質期是有區別的，但與麵條的製作方法基本沒有區別。

Ｑ6：長期存放時，杯子內部可能會膨脹。還能吃嗎？

Ａ：一般在未開封狀態下，很少出現蓋子膨脹的現象。但若在情況下，開封時請先檢查顏色、氣味等後再食用。

Ｑ7：的人會囤積杯麵作為應急食品，但如果發生災害時無法準備熱水，可以用水煮嗎？

Ａ：如果用水的話，口感可能不會達到原本的美味。在情況下仍可食用，但請注意水質。

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