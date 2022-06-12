高雄女亂刀砍死99歲老父　行使緘默權檢方聲押獲准

▲高雄一名老翁疑似被女兒殺害 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名99歲的老翁慘遭女兒殺害，女兒在犯案之後也選擇尋短，不過送醫後生命跡象穩定。而檢警初步相驗老翁遺體後初步認定是致命傷口造成失血過多身亡，而女兒在送醫後並無大礙，被移送檢方複訊，她對於犯案動機和原因三緘其口，檢方今（12）日凌晨在複訊後依殺人罪向法院聲請羈押獲准。

這起案件發生在10日下午，一名63歲的婦人持刀殺死99歲父親，隨後尋短。結果妹妹回家之後發現兩個人都已經躺在血跡的床上，所以趕緊通報救護車來救人，姊姊被送往醫院生命跡象穩定，但是還是昏迷無法開口說話，而99歲的老父親則是明顯死亡。

▲高雄一名99歲老翁疑似遭女兒殺害。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方查訪附近鄰居得知，死者吳姓老翁退伍後曾經營麵攤，共有2子、2女，平日與無業的大女兒同住透天厝，二女兒已婚另住，吳翁這些年出現失智徵兆，大女兒想安排老父去住安養院，但吳翁不想去，不排除兩又是因為是否要去養老院起爭執，導致女兒行兇砍死父親後自裁。

檢方在11日相驗老翁遺體，發現他的頭顱有明顯的一處刀傷，而且還是被刀子插入，右大腿也有刀傷，左腿則是擦傷，初步懷疑頭顱的刀傷就是致命傷，造成失血過多死亡，但詳細死因還得等到13日進行複驗之後才能確定。

涉嫌行兇的女兒送醫救治後清醒，但對於案情不願多談，詳細的發生原因和經過也都保持沉默，警方依照檢察官指示移送複訊，女兒還是行使緘默權，檢方在訊後依殺人罪向法院聲請羈押獲准，並在今日上午移送大寮女子監獄。