中美防長無預期激烈交鋒　外媒：為兩國關係設置護欄避衝突

記者任以芳／綜合報導

疫情停辦兩年的「香格里拉對話」（以下簡稱香會）昨晚10日在新加坡開幕，這也是拜登政府上台後，中美防長首次面對面會晤，雙方也各自重申對台灣問題的堅定立場。會談原本計劃是30分鐘，最終延長為1個小時。多家外媒分析，這次「氛圍」少了外界預期的激烈，多了一些緩和信號，會談重點為兩國關係設置護欄。

中美防長首次面對面交鋒之前，中外媒體分析，美國就台灣問題「踩紅線」，將是兩個大國討論重點之一。外媒《路透社》報導出，一位不願透露姓名的美國官員透露，會議大部分內容確實都集中在台灣問題。

▲美國國防部長奧斯汀（左2）與大陸國防部長魏鳳和（右1）10日在新加坡人首次會晤。（圖／翻攝自SecDef推特）

陸防長魏鳳和明確表態，「台灣是中國的台灣，一個中國原則是中美關係的政治基礎，搞『以台製華』是不可能得逞的。」並且指出美方日前再次宣布對台軍售，嚴重損害中國主權和安全利益，中方堅決反對、強烈譴責。

美防長奧斯汀則重申華盛頓在台灣問題上的立場沒有改變，美國長期以來奉行「一個中國」政策，但同時出言非議，稱「中方試圖通過其行動行為改變現狀」。

回顧過去幾次中美防長重申對台立場，包括這次雙方首次會晤，幾乎都是過去曾經表態過的言論，沒有更新、更挑釁字眼。這次會談原本計劃為30分鐘，最終延長為1個小時。

▲陸國防部長魏鳳和出席新加坡「香格里拉對話」。（圖／路透）

當陸防長魏鳳和昨步出會場態度看來，當時被媒體追問「會議是否順利？」他高聲回應「順利！」表情語調略顯輕鬆，間接傳遞出中美防長首次會面氣氛，並非外界預期的火藥味十足。

事後，陸國防部新聞發言人吳謙在會晤後的媒體吹風會上回應，「我認為，雙方多談一些，多交流一些，總是好事」。

對此，陸媒《觀察者》報導稱，儘管中美防長在台灣問題上明顯分歧，但多家外媒分析，雙方並沒有「激烈」爭論，而是進行了一場「坦誠積極、富有建設性」的戰略溝通。這次會談釋放出「緩和」信號。

該報導也引述《華盛頓郵報》文章指出，盡管雙方仍是主要戰略競爭對手，但從會談的最新跡象來看，「中美競爭的烈度降了幾檔」。

《外交學人》雜誌稱，雙邊會晤是中美兩國高級國防官員直接交流的可喜回歸。會面中，奧斯汀和魏鳳和都強調了保持關係穩定的重要性。

美國有線電視新聞網（CNN）分析，會談的部分重點是「為兩國關係設置護欄」，同時呼籲建立更成熟的危機溝通機製，以確保世界兩大強國之間日益激烈的競爭不會升級為衝突。

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