推青年電動機車公益計畫　謝國樑台南訪宏佳騰

▲▼基隆市長參選人謝國樑(上圖左)前往台南拜訪宏佳騰，由董事長鍾杰霖親自接待。(圖／取自謝國樑臉書，下同)

地方中心／基隆報導

將代表國民黨參選基隆市長的前立委謝國樑，9日特地南下拜訪台灣電動機車三大品牌之一的宏佳騰智慧電車，謝國樑表示，電動車和環保減碳絕對是未來的趨勢，未來若能逐步讓基隆的就業青年將傳統油車汰換成電動機車，不但符合國際潮流，也絕對是走在正確的道路上！

謝國樑指出，為日後得以逐步落實就業青年的「電動機車公益計畫」，他前往台南「宏佳騰智慧電車 」參訪，由鍾杰霖董事長親率團隊接待，雙方會談近兩小時，討論非常熱烈。除透過會議簡報及生產線觀摩了解到宏佳騰驚人的外銷競爭力，也學習很多有關於碳權、碳足跡的最新環保概念。

▲謝國樑參訪宏佳騰電動機車。

謝國樑強調，政府關心年輕人，年輕人必須做公益來關懷弱勢朋友，產生善的循環，這對基隆來說，絕對充滿正能量。接下來，他將繼續拜訪其他兩家大型電動機車品牌，期待在了解到所有完整的資訊及方案後，再就更進一步細節提出報告、與青年朋友討論，要落實推動這項符合國際潮流又能讓基隆成為更乾淨、更有愛的城市計劃。





謝國樑去年宣佈推出結合環保與公益的「Let’s go電動一下」計畫，只要年輕人參與政府推出的公益計畫，並配合老舊機車汰換獎勵，成為市府的淨零碳排代言人，即可免費獲得一台電動機車，首波目標2026年達5萬台。