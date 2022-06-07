Gogoro騎士衝中橫沒電挨轟「巨嬰」　意外釣出公路總局也說話了



▲中橫公路117.4公里處關原路段大規模坍塌。（圖／記者王兆麟翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中一名吳姓騎士4日騎乘電動機車Gogoro經中橫前往花蓮，不料經過關原路段時遇到封路，只好原路折返，並在台14甲線38.6K落鷹山莊電力用盡受困。太魯閣工務段段長陳麗華指出，該路段從4月26日因為大規模坍塌封路，預計8日起有條件開放，呼籲民眾欲前往路段時，先上公路總局查詢，才最快速準確。



▲男騎士Gogoro沒電受困，員警上前關切。（圖／新城警分局提供）



目前時逢合歡山杜鵑花季，合歡山派出所員警行經落鷹山莊時，發現吳姓騎士一臉愁容站在路邊，上前詢問才知道是吳男機車電力耗盡受困，經查後發現，最近的電池交換站在36公里外的南投清境7-11見晴園店，所幸因為花季期間有客運小巴可以搭，才建議吳男拿出電池，員警載他到公車站牌搭車來回更換電池，解決沒電狀況。



消息曝光後，吳男在臉書發文表示「當天完全是意外」，當時看導航時沒有顯示封路，也有確認過Gogoro武嶺下花蓮是可行方法，回應網友不要帶風向，並不是無知好奇嘗試，也感謝員警幫忙。但有許多網友不買單，認為騎士是「巨嬰」直指自己要出門沒有做好準備。







▲台8線關原路段4月遇到坍塌，封路搶修。（圖／翻攝自公路總局官網）

公路總局太魯閣工務段段長陳麗華表示，台8線117k+400關原路段在4月26日清晨發生邊坡大規模崩塌，道路上方高200公尺範圍的邊坡坍滑下來，多達20萬公尺的土石傾瀉，導致路段阻斷無法通車，經過工程人員努力，終於在5月31日搶通便道鋪設瀝青路面，原本預計6月1日就可以通車，不料近日梅雨災區連續大雨，延後在8日「有條件開放通行」時間為每日上午7時至8時、中午12時至13時，再視後續維護加強逐步解除管制。



陳麗華表示，近日因為雨勢大，尤其山區受到影響更是相當大，呼籲民眾若非必要盡量勿前往山區，而該路段早就在4月封路也有發布公文在網站上，建議民眾可上公路總局或使用「幸福公路APP」查詢才是最準確。





▲公路總局4月就發出消息，並提供建議路線。（圖／翻攝自公路總局官網）