失蹤女嬰「40年後」奇蹟現身　德州夫妻林地慘死懸案重大突破

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失蹤女嬰「荷莉寶寶」40年後奇蹟現身　德州夫妻林地慘死懸案重大突破

▲▼兒童,嬰兒,寶寶,死亡,命案。（圖／示意圖／達志影像）

▲德州懸案的重樣關鍵「荷莉寶寶」（Baby Holly），失蹤40年後奇蹟現身。（圖／示意圖／達志影像）

記者林彥臣／綜合報導

德州檢方表示，一名綽號「荷莉寶寶」（Baby Holly）的失蹤女嬰，經過40年後最近奇蹟現身，她的父母在1981年在一起凶殺案當中遇害，至今尚未偵破，「荷莉寶寶」的現身，有助於解開這起40年懸案的謎團。

綜合美國媒體報導，一對新婚夫妻於1981年1月，被發現死於德州休士頓的一處林地，直到2021年才被確認死者身分為狄恩．克勞斯二世（Harold Dean Clouse Jr.）以及妻子緹娜（Tina Gail Linn Clouse）。

但是克勞斯夫婦的女兒，沒有跟遺體一起被發現，警方因此展開數十年的搜索，直到近日德州檢方表示，「荷莉寶寶」現在還健在。

「荷莉寶寶」現在已42歲，是5個孩子的母親，住在奧克拉荷馬州，並已透過網路，與克勞斯夫婦雙方的家人相認。

德州檢方表示，「荷莉寶寶」當年被遺留在亞利桑那州的一處教堂，並且接受他們的照顧，目前已排除扶養「荷莉寶寶」長大的家人涉案的可能性。

德州檢方說，現在正在尋找2名「自稱游牧宗教團體成員」的女性，是她們將「荷莉寶寶」送到教堂，當時她們身穿白色長袍、赤腳，其宗教信仰規定包括分隔男女信徒、吃素，且不能穿戴或使用皮革製品。

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