失蹤女嬰「40年後」奇蹟現身　德州夫妻林地慘死懸案重大突破

▲德州懸案的重樣關鍵「荷莉寶寶」(Baby Holly),失蹤40年後奇蹟現身。(圖/示意圖/達志影像)



記者林彥臣/綜合報導

德州檢方表示,一名綽號「荷莉寶寶」(Baby Holly)的失蹤女嬰,經過40年後最近奇蹟現身,她的父母在1981年在一起凶殺案當中遇害,至今尚未偵破,「荷莉寶寶」的現身,有助於解開這起40年懸案的謎團。

綜合美國媒體報導,一對新婚夫妻於1981年1月,被發現死於德州休士頓的一處林地,直到2021年才被確認死者身分為狄恩.克勞斯二世(Harold Dean Clouse Jr.)以及妻子緹娜(Tina Gail Linn Clouse)。

但是克勞斯夫婦的女兒,沒有跟遺體一起被發現,警方因此展開數十年的搜索,直到近日德州檢方表示,「荷莉寶寶」現在還健在。

According to the Texas Attorney General's office, Baby Holly is now 42 years old and knows about the identities of her deceased biological parents.https://t.co/FK5ZMdK0ip