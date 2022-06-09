伊朗2工人「無限旋轉撞牆」30公尺高墜下　活活摔死驚悚畫面曝光

▲2名工人從不斷搖晃轉圈的工作平台上墜落。（圖／翻攝自Khabaronline）

記者詹雅婷／編譯

伊朗城市烏爾米耶（Urmia）發生一起恐怖事件，沙塵暴來襲期間，2名工人就站在高樓外的懸空工作台上，然而風勢太過強大，從約30公尺高的空中墜落活活摔死。如今當時目擊者手機拍攝下來的畫面也曝光，可見當時工作台不斷旋轉撞擊建築物牆面，嚴重受損。

▼畫面恐造成不適，請斟酌觀看。

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太陽報報導，事發於西亞塞拜然省（West Azerbaijan），2名工人在沙塵暴來襲期間照樣上工，站上沒有固定好的懸空工作台上。然而工作台受到強大風勢影響，開始劇烈搖晃、不斷旋轉，轉圈期間不斷撞擊建築物外牆，平台也因此毀損。

2名工人當時只能緊抓著工作台，無法改變眼前的緊急情況，只見其中一人從搖晃的平台上摔落地面，沒過多久，另一人也承受不住從欄杆上滑落，儘管最後一刻用手抓住，但最終仍向下墜落至地面。當急救人員趕到現場時，其中一人已經喪命，另一人搶救送醫後仍傷重不治。

西亞塞拜然省緊急醫療管理中心發言人巴赫拉米（Baqer Bahrami）已證實此事，「有2名在高空工作的建築工人在一場強烈風暴中墜落喪命，當急救人員到場後，發現一名工人的遺體，另名傷者接受急救後甦醒，接著被轉移至醫療中心，但在抵達醫院後過世」。