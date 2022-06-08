友稱「有種丟我下樓！」　2男玩笑開過頭結局慘

記者任以芳／綜合報導

湖南高院近日公布一起離譜案件。兩名男子在度假村開玩笑，竟然把好友從窗外丟出去，欄杆突然斷裂，導致對方摔成十級傷殘。法院判定，兩男及度假村均需承擔原告損失。

據湖南高院微信公眾號消息，2020年3月，被害人和三名好友自駕遊前往張家界旅遊，四人入住某度假村。抵達飯店房間後，其中三人在陽台聊天開玩笑，表示要把賀某從陽台丟下去，賀某隨口反擊「你有種把我丟下去試試」，隨後賀某坐到陽台空置的座椅上。

▲大陸兩名男子開玩笑丟好友出窗外。 （圖／翻攝 光明網）

根據飯店提供影片顯示，兩名男子以玩笑形式，一前一後把賀某連人帶椅抬向陽台護欄，假裝向外傾倒，護欄受重力沖擊發生斷裂，賀某和一名好友從三樓滾落到馬路。

事故發生後，傷勢較重的賀某被送往張家界市人民醫院住院治療，住院4天，花費醫藥費近5000元（單位：人民幣，同下），該費用由度假村支付。之後轉入中南大學湘雅三醫院治療，住院25天，花費醫藥費8萬多元，其中度假村為賀某預繳醫療費2萬元。

▲其中一名墜樓男子造成十級傷殘。 （圖／翻攝 光明網）

經鑒定，賀某下頜骨骨折術後，遺留張口受限1度，構成十級傷殘；左脛骨平台骨折，左膝關節後交叉韌帶止點撕脫術後，遺留左膝關節功能障礙，構成十級傷殘。

受傷的賀某不但控告兩名好友，同時起訴度假村，要求賠償損失。經法院核定，賀某的醫藥費、護理費、傷殘賠償金等各項損失共計21萬多元，將近百萬台幣。玩笑代價傷了身體，友誼也跟著玩完了。