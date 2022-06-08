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稱豬哥亮癌症接受化療加速死亡　醫師許達夫遭懲戒案更一審逆轉

▲▼台中醫師許達夫宣稱豬哥亮癌症接受化療而加速死亡，被處分停業2月，台中高等行政法院更一審撤銷。（圖／醫勞盟臉書，下同）

▲台中醫師許達夫宣稱豬哥亮癌症接受化療而加速死亡，被處分停業2月，台中高等行政法院更一審撤銷。（圖／醫勞盟臉書，下同）

記者鄧木卿／台中報導

2017年綜藝天王豬哥亮大腸癌病逝，台中市開業醫師許達夫在臉書指出「西醫以恐怖的手術及化療加速他的死亡」，加上許對患者販售天仙液、電解水等未經實驗的產品，被台中市政府和醫懲會控告違反醫師法，停業2月及再教育20個小時，許不服上訴，台中高等行政法院更一審認為，許沒有代言廣告、天仙液屬食品、且未誤導病人、要求偏離正規醫療救治，撤銷原處分，全案可上訴。

▲▼台中醫師許達夫宣稱豬哥亮癌症接受化療而加速死亡，被處分停業2月，台中高等行政法院更一審撤銷。（圖／醫勞盟臉書，下同）

在台中市開設許醫師自然診所、販賣電解水機並出書宣導自然療法的許達夫，在臉書上宣稱豬哥亮被西醫以恐怖的手術及化療加速死亡，引發社會一陣嘩然。

▲▼台中醫師許達夫宣稱豬哥亮癌症接受化療而加速死亡，被處分停業2月，台中高等行政法院更一審撤銷。（圖／醫勞盟臉書，下同）

台中市政府以許達夫違反衛生福利部公告「醫事人員代言產品之處理原則」，推薦未經科學研究證實之產品，而依醫師法第25條第5款「業務上不正當行為」之規定，移付懲戒。

台中市醫師懲戒委員會（醫懲會）在2017年12月29日做出決議，許停業2個月及接受20小時（醫學倫理10小時及醫事法規10小時）繼續教育」。

許達夫不服提起覆審，經衛生福利部醫師懲戒覆審委員會（覆審委員會）和台中高等行政法院雙雙駁回，許仍不服，提起上訴，經最高行政法院發回更審，台中高等行政法院更一審撤銷原處分。

行政法院認為，原告並未有代言或薦證廣告之行為，原處分及覆審決議既認定原告所宣稱之產品「天仙液1號（屬食品）」，即無療效問題，倘若認定天仙液1號為食品，既為食品，何來實驗研究論文之需，懲戒理由自相矛盾。

至於原處分及覆審決議認定電解水機未經科學實證，此認定與事實不符，電解水機部份，僅有細胞實驗，並無人體實驗，縱使原告有代言行為，然依中山醫學大學呂鋒洲講座教授公開之多篇論文，電解水改善烏腳病之研究論文、電解水對白血病人之研究論文，以及「電解還原水」消除自由基引起疾病之實驗，均表明電解水在人體實驗中，確實有其功效。

此外，原告並未誤導病人、延誤病患就醫時程及偏離正規醫療救治之情形，原告在書內及官網始終強調「西醫治療要適可而止」，並非誤導民眾拒絕西醫常規治療及拒絕手術，「癌症的整合療法」一書之內容，其中載明「我瞭解她的病況是初期，鼓勵她儘快到醫院接受放化療」、「鼻咽癌的治癒率達7成以上，所以病人應該接受放化療」；「手術是第一選擇」，鼓勵病人接受放射化療及搭配輔助自然療法來降低併發症，而「雞尾酒整合療法」則屬輔助治療，與西醫所謂「正規治療」，並無衝突。

原告行醫多年，本身曾罹患直腸癌第3期，深知西醫治療仍非萬能，很多罹癌病人亦因西醫治療而死於併發症，原告所提倡之「雞尾酒整合療法」，包括心念轉變，以平常心看癌症；適當的西醫治療；改變飲食、遠離汙染；勤練梅門氣功；服用有科學實證的中草藥；抗氧化電解水療法。

行政法院表示，天仙液屬食品，就該依食品安全衛生管理法規定查處，反而要求原告應提出天仙液確具醫療效能之科學實證，並以原告薦證未經科學實證之相關產品為由，移付醫懲會予以懲戒，原處分理由顯於法未合，已非屬醫師法「業務上之不正當行為」之範疇，因此訴請撤銷原處分，由被告另為適法之處分。

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