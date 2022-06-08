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人生第8次酒駕被抓！駕照被扣還上路當三寶　法官判他去坐牢

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。ttoday.net/images/6175/d6175502.jpg" _fcksavedurl="//cdn2.ettoday.net/images/6175/d6175502.jpg" alt="▲桃園市潘姓男子去年5月間酒後與人發生糾紛，中壢警分局員警到場處，將潘男帶回派出所保護管束，未料潘卻以腳踹傷員警遭送辦。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）" width="600" height="400">

▲朱姓男子因違規左轉被警方攔查，警方發現這是他第8次酒駕，檢察官依公共危險罪起訴朱男，法院判他要坐牢7月。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／高雄報導

擔任臨時工的朱姓男子在台南住處喝酒後，騎機車到高雄，行經阿蓮區時因左轉未打方向燈，被交警攔查，警方聞到他身上濃濃的酒氣，經酒測發現酒精濃度超標，且是朱男第8次酒駕，被檢察官依公共危險罪起訴，經橋頭地院審理，判朱男要坐牢7月，全案還可上訴。

朱男於今年1月9日上午10時許，自台南市住處喝完藥酒後，騎車上路，在下午2時半許到高雄市阿蓮區中正路467巷附近，因左轉未打方向燈被警察攔查，警察聞到朱男渾身酒氣，對他進行酒測，發現朱男吐氣酒精濃度高達每公升0.47毫克。不僅如此，員警一查發現，朱男先前竟有7次酒駕，機車駕照已被吊扣，禁止騎車，但朱男不僅違規上路，還再次酒駕。

經橋頭地院審理，認為朱男犯後雖坦承犯行，也幸運未造成危害，但朱男漠視路上其他公眾與行車安全，缺乏守法意識，依不能安全駕駛動力交通工具罪，判處朱男徒刑7月，全案還可上訴。


● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。
 

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